（中央社華盛頓2017年3月4日綜合外電報導）美國新任總統川普指控前總統歐巴馬，於去年大選期間卑劣竊聽他的電話，歐巴馬的發言人路易斯今天駁斥表示，川普的指控「完全不實」，歐巴馬總統從未下令監聽任何美國公民。



川普（Donald Trump）今天一大早就連番發推文，對前任總統歐巴馬展開迄今最惡毒攻擊，指控歐巴馬竊聽他的電話，但未對這項爆炸性指控提出任何證據。



川普推文說：「就在大選尾聲的去年10月，歐巴馬總統竊聽我的電話，我確信只要有個好律師，就能打一場好官司。」



川普在另一則推文說：「於極其神聖選戰期間，歐巴馬總統竟然卑劣到竊聽我的電話。這有如尼克森的水門案，這個壞（病態）傢伙！」。川普指的是1974年導致尼克森（Richard Nixon）總統下台的政治醜聞。



歐巴馬的發言人路易斯（Kevin Lewis）於數小時後發表聲明，駁斥川普的指控「完全不實」。



聲明說，「歐巴馬政府的金科玉律是，白宮官員絕對不能干預司法部主導的任何獨立調查。奉行此作法，不論是總統歐巴馬或任何白宮官員，都從未下令監聽任何一位美國公民。任何其他說法，都是完全不實的。」



在川普於今天大清早連番推文提出指控前，川普政府一直陷於爭議泥淖當中，包括俄羅斯官員曾與他手下若干高層幕僚接觸，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）也在內。