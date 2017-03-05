索馬利亞乾旱 48小時內110人餓病死中央社 (2017-03-05 08:16)
（中央社摩加迪休2017年3月4日綜合外電報導）索馬利亞面臨普遍糧食短缺困境，總理海爾（Hassan Ali Khaire）今天表示，索馬利亞南部過去48小時，約110人因乾旱導致的饑荒和腹瀉喪命。
聯合國兒童基金會（UNICEF）今年2月表示，索馬利亞乾旱今年可能導致高達27萬名小孩嚴重營養不良。
索馬利亞總理海爾的辦公室發表聲明說：「畜牧者和他們的牲畜面臨非常艱困情勢，與此同時有一些人遭到饑荒和腹瀉打擊，在拜州（Bay）境內過去48小時，就有110人因饑荒和腹瀉喪命。」
海爾與因應饑荒委員會舉行會議後發表聲明說：「索馬利亞政府將會竭盡全力，並敦促不論在何處的索馬利亞人，致力協助和拯救垂死的索馬利亞人民。」
2011年索馬利亞境內饑荒，造成約26萬人餓死。
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