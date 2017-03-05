川普又無的放矢 指歐巴馬政府曾監聽他中廣新聞網 (2017-03-05 08:10)
美國總統川普又無的放矢，他沒憑沒據的指控歐巴馬政府在大選期間，曾經監聽他。（夏明珠報導）
川普週末在他佛羅里達的俱樂部，抓狂的發推特，他總共發了六則，指控歐巴馬政府在去年總統大選投票日前，竊聽川普大樓的電話。他把這件事和尼克森總統的水門案相比，還說歐巴馬真是低級到令人作嘔。
白宮沒有對川普的說法，提出證據，不過兩個歐巴馬政府時期的官員跳出來批川普胡言亂語。
歐巴馬的發言人發表聲明說，歐巴馬以及白宮官員都從不曾下令監聽川普。
曾為歐巴馬演講撰稿的前外交政策顧問羅德斯說，只有司法部可以在調查必要的狀況下，下令監聽，如果是涉及與外國間的情報事務，則必須由海外情報監聽法庭下命令，總統沒有權力做這種事，而且司法部和法庭都是獨立的。
川普這番抓狂很明顯是因為近來有關他的陣營在大選期間與俄羅斯接觸的消息，一點一滴的被挖掘出來，他認為都是歐巴馬在搞鬼。
前幾天他在受訪的時候還指控歐巴馬和他的走狗是選後全美爆發反川普示威以及近來一連串機密曝光的幕後推手。
川普的指控雖然沒有證據，但這就是他的作風，在情勢對自己不利的時候，丟泥巴把所有人都抹黑。（圖片取材自網路）
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