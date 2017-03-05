在南韓失去聯繫的2名台灣女學生，昨天深夜，經南韓警方證實，因為涉嫌與電話詐騙金錢組織犯罪有關連，上個月中旬已經被警方逮捕後，監禁在看守所。



據韓聯社和YTN電視、發自周末深夜的消息說，上個月14號，持觀光簽證的20歲、台灣籍女學生「江芸儀」，在飛往南韓後向家人說，已經安全抵韓，然後就失去音訊。江女的母親上個月25號，向台灣警方報案協助查尋女兒，後由我駐韓代表部，向首爾鍾路警察局報了失蹤人口，請求尋找江女。



周末下午，南韓2家電視台報導了「台灣女學生在韓下落不明」的新聞，並播出江女的照片後幾個小時，深夜新聞進一步報導了江女在抵韓後，因涉嫌與電話詐騙組織犯罪活動有關連，已經在上個月15號，被京畿北部地方警察廳逮捕。（王長偉首爾報導）（韓YTN電視畫面）



