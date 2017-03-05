原標題：隔離非法移民母子

美國共和黨議員認為，現行政策鼓勵了女性非法移民攜帶孩子偷渡入境。

按照特朗普政府的新方案，偷渡者家庭一旦被拘留，等待司法裁決期間，父母將持續被羈押，而孩子將由衛生與公眾服務部在「儘可能小的限制環境」中監護，直至轉交給在美親屬或監護機構。

新華社電 多名美國官員披露，美國政府正在醞釀反非法移民和難民新措施，關押母親，把孩子交由其他監護人或機構照看。

路透社3日援引兩名不願公開姓名官員的話報導，美國公民身份和入境事務局難民事務主管約翰·拉弗蒂2月在一次難民事務官員會議上公佈了這一設想。另一名官員說，美國國土安全部正在積極考慮這一方案。

美國一家聯邦上訴巡迴法院2016年7月做出裁決，要求政府部門拘留非法移民后，必須儘快釋放兒童。

按照這項裁決，當時的貝拉克·奧巴馬政府採取的做法是，把婦女和兒童在家庭拘留中心留置最長21天，然後釋放，等待難民申請審批或者被驅逐。

批評：侵害人權

唐納德·特朗普就任美國總統后，則猛然收緊移民和難民政策。路透社報導，2016年10月至2017年1月，大約5.4萬名兒童和監護人被拘留，環比人數增加一倍以上。美國共和黨議員認為，現行政策鼓勵了女性非法移民攜帶孩子偷渡入境，因為她們和孩子即使被拘留，也能在短時間內獲釋，等待漫長的司法裁決。

按照特朗普政府的新方案，偷渡者家庭一旦被拘留，等待司法裁決期間，父母將持續被羈押，而孩子將由衛生與公眾服務部在「儘可能小的限制環境」中監護，直至轉交給在美親屬或監護機構。

國土安全部、衛生與公眾服務部和白宮尚未回應這一報導。得克薩斯州民主黨籍國會眾議員亨利·奎利亞爾則發表聲明，批評這種做法侵害人權。「隔離母親與孩子是錯誤做法。這是底線。這樣一來，就從維護邊境安全變成違反人權。」

美國全國移民法律中心執行理事瑪麗萊娜·因卡皮耶說，分隔母親與孩子可能對當事人造成「終身心理創傷」，特別是對孩子。因卡皮耶還預計，這項方案一旦落實，美國政府部門將會因涉嫌違反移民和家庭方面的法律受到起訴。（惠曉霜）

暫停高技術人才

簽證加急審理

新華社電 美國公民身份和移民局3日發佈通知說，將從4月3日起暫停接受面向高技術外籍人才發放的簽證（H1B）加急審理申請，暫停期限最長為6個月。

通知說，H1B簽證申請數量巨大，再加上近年來H1B加急審理申請數量顯著增加，超過移民局處理能力。暫停接受加急審理申請的決定將影響那些申請2018財年簽證配額的外國人。對這部分申請者，如果已經分別繳納H1B申請費和加急費，移民局將退還加急費並對申請做普通處理。