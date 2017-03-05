原標題：馬來西亞驅逐朝鮮駐馬大使 擬48小時內驅逐出境

新華社電 馬來西亞外交部4日宣布，馬來西亞政府決定驅逐朝鮮駐馬來西亞大使。

另據央視報導，馬來西亞外交部長阿尼法·阿曼發表聲明稱，馬方宣布朝鮮大使姜哲（音譯）為不受歡迎人士，並自4日18時起的48小時之內將其驅逐出境。

2月13日，一名朝鮮籍男子在吉隆坡死亡。事發後，朝鮮駐馬來西亞大使姜哲多次公開指責馬方在調查中「有所隱瞞」，試圖將事件政治化。2月20日，馬來西亞外交部負責雙邊事務的副秘書長努希爾萬曾召見姜哲。