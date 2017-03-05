原標題：外媒評特朗普大漲軍費：軍火巨頭又有好日子過了

參考消息網3月5日報導 德國《世界報》網站3月1日報導稱，特朗普提出，2018年美國國防預算將增加大約9%，或者說增加540億美元——其他預算不得不因此削減。現在特朗普在國會發表演講時說，要給軍隊「提供阻止和必要情況下打贏戰爭的工具」。

乍一看，計劃增加的540億美元是巨大的飛躍。然而，在參議員約翰·麥凱恩等保守議員看來，這些增加的支出還不足以讓軍隊獲得以前的戰鬥力。奧巴馬已經提高了軍費支出。此外，特朗普只是提出了計劃，那還需要得到國會批准。

對於這些錢未來花在哪些方面，軍備專家們還沒有一致意見。但無論如何，對軍火企業來說好時代又要來臨了。特朗普在選戰期間已經宣布，將把現役士兵增加大約6萬人，增至54萬人。海軍艦艇數量將從275艘增至350艘，空軍未來將增購1200架戰鬥機。

很多企業充滿希望。特朗普已經訪問了排名洛克希德-馬丁公司之後的五角大樓第2大供應商波音公司，並表示會給予它大額訂單。特朗普多次表示，洛克希德-馬丁公司的F-35戰鬥機對他來說太昂貴了。

從絕對數值看，美國的軍事預算在世界上遙遙領先。根據倫敦國際戰略研究所提供的數據，2016年美國的軍費支出為6045億美元，中國排名第二，為1450億美元。俄羅斯排名第三，但遠遠落後，為589億美元。其後是沙烏地阿拉伯，為569億美元。德國為380億美元。

不同的計算方法帶來了不同的數值。也有數據表明，2017年美國軍費支出將達到6170億美元，為老兵將支出1800億美元，給外國的軍事援助將達到560億美元。這樣算下來，2017年美國的軍費總支出加起來將超過8530億美元。

分析人士指出，二戰期間美國的軍費支出佔國內生產總值的41%，冷戰期間仍然約佔10%，之後出現下降。但阿富汗戰爭使這一比例在2011年增至5.7%。

最近，這一比例在2015年下降到3.3%。據說特朗普計劃增加的軍費在歷史總體背景下並不算很高。美國新總統藉此向其他北約國家發出了一個信息：它們也應該顯著增加其軍費開支。（編譯/聶立濤）

來源：參考消息