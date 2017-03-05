原標題：彭斯懟希拉蕊此「門」非彼「門」

美國副總統邁克·彭斯

美國前國務卿希拉蕊·柯林頓

美國媒體爆出副總統邁克·彭斯任州長期間用私人電子郵箱賬號處理公務后，彭斯及白宮立即「滅火」，極力與前國務卿希拉蕊·柯林頓陷入的「郵件門」劃清界限。

「（我與）希拉蕊的行為完全沒有可比性，」彭斯3日出席一次公務活動時對媒體說，「她用私人郵件伺服器處理涉密信息，還銷毀國會和政府官員要求她交出的電子郵件。」

彭斯的發言人馬克·洛特作出類似表態，稱把希拉蕊與彭斯做類比「荒謬」，因為前者事發時是國務卿，用私人郵箱處理涉及國家的保密信息，而彭斯當時是印第安納州州長，並且未用私人郵箱收發涉密信息。

《印第安納波利斯明星報》2日披露，彭斯擔任州長期間用私人郵箱收發「敏感事務」和「國土安全問題」的郵件。而且，彭斯的私人郵箱曾遭黑客入侵併用於詐騙。

希拉蕊去年作為民主黨候選人競選總統期間，她的「郵件門」成為競爭對手的攻擊目標之一，也受到美國聯邦調查局調查。最終，希拉蕊被認定用私人郵箱處理涉密公務，不過免遭刑事罪名起訴。

希拉蕊的助手向美國國務院交出了數千份電子郵件，稱其他無關公務的郵件被刪除。「他（彭斯）完全依法行事，交出了全部電子郵件，」白宮發言人莎拉·桑德斯3日說，「不像希拉蕊·柯林頓，她弄丟了至少3萬份郵件，誰知道在她的私人伺服器里還有多少郵件。」

按照桑德斯的說法，兩者之間的差別「能以光年計」。

按照印第安納州法律，公務人員可以使用私人郵箱。該州同時規定，公務人員用私人郵箱處理公務時，郵件必須存檔，以備公眾查詢。

洛特表示，彭斯卸任州長前，曾聘請一個律師事務所檢查他的所有通信記錄，以確保涉及公務的郵件得以存檔。

據新華社