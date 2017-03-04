106年台東縣全縣中小學校聯合運動會登場 首日高男鐵餅東中陽伯恩破紀錄



(中央社訊息服務20170304 18:28:22)106年台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會田徑賽程，4日起一連兩天在台東縣立體育場舉行，將做為四月在彰化縣所辦理106全中運的成績參考，計有來自全縣各國民中小學、高中職近千位選手參與，大會由黃健庭縣長主持，他希望運動員選手在兩天比賽賣力為團體爭取佳績。結果整日比賽僅高男鐵餅台東高中陽伯恩以48.95公尺，打破自己去年所創47.03的紀錄。



今年台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會開幕式，於今日上午8時30分舉行，由黃縣長親自主持，全縣各國民中小學、高中職9百餘位選手共聚一堂，進行為期二天的田徑項目的競賽，今年的運動會由知本國中承辦，所有選手在單位牌引導下進場向黃縣長及大會貴賓致敬，會旗則在東海國中鼓號樂隊帶領、新生國中8位女同學護持引領下手持進場及升旗，並由知本國中蔡杰宏選手代表所有參賽選手宣誓。



黃縣長致詞指出，首先感謝知本國中林彩盆校長及所有學校教職員、各籌備教育人員在工作上的辛勞付出，本賽會為106年第一場大型田徑賽，共辦理119項比賽，共有945位選手參賽，可以說是近五年參加選手最多的一次，106年臺東縣中等學校暨國民小學聯合運動會除田徑比賽外，另舉辦游泳、角力、羽球、軟式網球、射箭、柔道、舉重、跆拳道、桌球共計10項，比賽成績將作為4月25日起在彰化縣所辦理106全中運台東縣代表隊的成績參考依據，也希望藉由運動比賽的好成績、好表現，能夠增加大家的自信心，追求卓越、超越自我。



台東縣人口在全國各縣市雖然屬於小縣，不過，近年來在各級學校校長、教練的辛勤指導下，體育運動方面的成績卻相當的優異，不論在棒球、舉重、柔道、體操、田徑都有非常好的成績展現，105年全國中等學校運動會，本縣參賽共獲得20金、26銀、19銅成績，縣市排名第6名(6都以外第1名，6都中領先台南市)。盼106年全中運能再創佳績。也期盼大家能夠在二天田徑比賽項目中，奮力的爭取學校榮譽及個人最佳成績，追求自己「更高、更遠、更快」的榮耀。



訊息來源：台東縣政府



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