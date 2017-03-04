婚前擇偶的父女情結



(中央社訊息服務20170304 18:21:34)高雄市政府教育局家庭教育中心為慶祝婦女節並倡導性別平等觀念，特於3月份的每個週六上午9時至12時，邀請國立高雄師範大學性別所游美惠教授假大東文化藝術中心演講廳辦理『男人心視界電影討論會』，熱切討論婚姻家庭中男人的家人關係。



本系列活動預計辦理4場，第1場於3月4日以影片「門當父不對」為媒介，描述敘述一位男性在會見女友的父母時所發生的各種糗事，巧妙的刻畫出適婚男子的心境。本片亦探討在一個以男性為中心的家庭，父親在面對即將成為自己女婿的男子時，為了保護心愛的女兒，極盡挑剔之能事，但又似乎因為保護過度，做出幾近瘋狂之行為，產生許多笑料。



游美惠教授帶領學員探討從結婚議題延伸到婚禮的準備，中間牽涉到性別關係、浪漫愛情與習俗、消費等交錯而成的文化叢結。當一位男性在面對未來的岳父大人該如何自處？以及一位深愛女兒的父親在面對未來的女婿時如何應對？結婚這檔事絕對不是只關乎個人，而是與社會文化力量的交織運作密切相關。



家庭教育中心沈素甜主任表示，本活動透過電影討論會方式，帶領著大家探討男性與婚姻、家庭、工作及生活等各面向應有之生活調適等議題。現場除了提供由統一星巴克股份有限公司贊助之熱騰騰的現煮咖啡外，還有美味蛋糕，讓大家以輕鬆的方式學習成長。本系列活動後面還有3場，歡迎有興趣的市民朋友至本中心官網最新公告或逕至網址https://goo.gl/forms/qIaHiwHtfEPygunr2 報名參加。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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