面試模擬、財務研習、揮桿划舟 中金院營隊 培養全才國際金融家



(中央社訊息服務20170304 18:20:03)中信金融管理學院第二屆國際金融研習營於4日揭開序幕，今年延續頗受好評的模擬面試活動及中國信託主管分享金融職場生態外，也讓學生們體驗獨木舟活動！亦動亦靜的營隊課程融入中金院產學合作的特色，吸引全台各地近百位高三生報名，從中甄選錄取30名學生參與本次活動，讓有志學習金融專業知識的學子對中金院有更進一步的了解。



中信金融管理學院教務長鄭欽哲首先歡迎各位同學及家長參加活動。鄭教務長表示，兩天的營隊活動，希望能讓同學們感受到中信金融管理學院多元的課程安排及均衡的發展，學校除了專業及語文能力的培訓外，也非常重視同學的體能活動，因此安排了棒球、高爾夫球及獨木舟的體驗。「除了安排專業課程培育國際金融家外，我們更重視學生全人教育及發展，所以校內會安排各類體育活動、音樂欣賞、品酒等課程。」鄭教務長說。



為期兩天一夜的金融研習營「動靜兼具」，中金院特別安排模擬面試活動。活動中要求參與同學們穿著正式套裝與主考官面談，期望從Q&A對答中協助提升同學在繁星及申請入學的臨場反應及面試要領。



此外，還特別邀請中國信託全球人力資源管理處經理熊園陞南下和同學分享金融職場特色，從實務角度為大家解析金融職場環境跟必備能力；活動第二天，同時也安排台灣經濟研究院林建甫院長進行大師開講課程，將為同學講授2017國際金融新情勢，為現場參與同學解析世界經濟金融與產業趨勢、美國變局對整體經濟之影響、及主要貨幣走勢等，講授主題內容精彩可期。



有靜也有動！營隊安排參與學生們在校園內體驗甫建置完成的獨木舟划水道。許多同學是第一次見到學校內有獨木舟水道，也下場體驗划獨木舟。剛開始大家緊張得手忙腳亂，沒多久大家就上手，現場笑聲連連。另一項中金院特有的運動---高爾夫球，同學們也體驗揮桿樂趣，多數同學都是第一次接觸高球，雖然常常揮桿落空，但卻沒有因此放棄，仍勇於嘗試、再接再厲。如同鄭教務長在開場致詞時提到：「打高球可以協助我們學習如何面對挫折與解決問題，讓自己更精進、更上一層樓。」



除了學生，也開放家長一同參訪校園，希望能更進一步瞭解中信金融管理學院的系所規劃及校園特色。來自和平高中的陳同學說，這次的活動讓他有機會瞭解中金院，豐富的營隊活動內容讓他留下深刻印象，對金融業有更深一層的認識，對於未來選擇大學校系有很大的助益。陳同學家長也表示，從中金院成立的第一年開始他就持續關注及蒐集與學校有關的訊息，經過兩年的時間，不但對於中金院在辦學理念上有更深一層的了解，也看到了施校長及全體師生對校務運作的用心及努力，尤其中金院在產業連結上很緊密，提供績優生保障就業機會，讓家長對於孩子的未來也安心不少，會優先讓孩子考慮進入中金院就讀。



訊息來源：中信金融管理學院



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