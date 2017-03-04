全國高中職「木橋載重創新設計」正修登場 音樂旋轉橋 冰棒橋受矚目



(中央社訊息服務20170304 16:35:40)來自全國21所高中職275隊上千位學生今天齊集正修科技大學，參加「木橋載重創新設計競賽」，以冰棒棍、鐵絲創意發想設計的橋樑別具特色，並有音樂盒概念設計出的「彩虹音樂旋轉橋」，展現無窮創意，正修科大副教務長謝坤宏表示，技職教育首重做中學，同學從木橋載重所獲量傳達知識，日後更能務實致用。



「木橋載重創新設計」主要以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載最大的能力，激發設計創造力，競賽分為以外型創意、結構系統及製作工藝的「創意造型」並以木橋加載重量到破壞，與自重比值的「最大強度」及「精準強度」等三類比賽，學生僅以木條及棉繩設計模擬橋梁結構，測驗結構系統承載的最大能力，並由土木與工程資訊系、建築與室內設計系、土木技師公會與土木工程業界代表組成評審團，評選出最佳作品，鼓勵學生多多參與科學實驗獲得相關知識，並從競賽中激發學生的設計創造力，培育兼具專業素養與創意的學子。



現場展示有來自全國各職校學生創作的橋樑模型，有的以「冰棒棍」為藍圖，排列黏貼設計成立體造型橋，有的則以層層堆疊方式將荷花當屋頂，再以荷葉為主題的觀景台，連結整座大橋，更有「彩虹音樂旋轉橋」的設計，以音樂盒的概念發想，在平凡無奇的山中，打造出現代化的彩虹天空橋，頗具創意與巧思，吸引許多同學、家長駐足圍觀。



正修科大土木與工程資訊系主任湯兆緯說，木橋載重競賽主要在訓練學生的力學知識及結構觀念，經由作品創作，把材料特性發揮到極限，至於「創意造型賽」則是將作品生動活潑的與環境結合，展現參賽者的創造思維能力。



由正修科大土木與工程資訊系主辦的「木橋載重創新設計競賽」，今年參賽學校包括有共有海青工商、高雄高工、中山工商、高英工商、土庫商工、北門農工、北港農工、永靖高工、白河商工、佳冬高農、岡山農工、花蓮高工、南投高中、屏東高工、台南高工、鳳山商工、公東高工、曾文農工、台東專校、光華高工、三民高中共21校，強度設計有201隊、創意造型有 74隊。



訊息來源：正修科技大學



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