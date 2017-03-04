南大舉辦千禧書法系列講座—狂草書發展新探



(中央社訊息服務20170304 16:32:49)國立臺南大學國語文學系舉辦千禧書法系列講座，日前邀請臺大藝術史研究所盧慧紋副教授蒞臨，以「盛唐到北宋的狂草書發展新探」為題，探討盛唐到北宋的社會對狂草書的審美觀，並從儒釋道三家對書法的影響展開闡述，為狂草勾勒歷史演變的輪廓，是一場極具深度的演講。



盧慧紋副教授畢業於國立臺灣大學藝術史研究所碩士，美國普林斯頓大學藝術考古學博士。榮獲2015年余英時先生人文研究專書寫作獎，目前為國立臺灣大學藝術史研究所副教授。



演講開始，盧老師先從中國書史上繼承王羲之古典傳統的草書開始談起，字字獨立、排列整齊的草書在當時被與儒家修身作連結。但到了八世紀初出現與前期截然不同的新型態草書，以張旭為開端，杜甫作〈飲中八仙歌〉描述張旭醉後疾書，狂草自始與醉酒與顛狂行徑在一起，時人認為這種風格是人力無法企及的，道教是使書法家逸出常格的原因。



至八世紀下半期，狂草與佛教僧侶產生連結，懷素是最為人知的草書僧，以恣意揮灑的草書出名，從〈懷素上人草書歌〉可知懷素不僅繼承張旭，其表演的精彩與驚人程度甚至有過之而無不及。懷素以後，出現了一批草書僧，他們藉在御前揮毫得到功名，草書發展至宋代，已變成可以傳授的技藝，甚至是一般市井街坊常見的裝飾品。



接著，盧老師舉出了〈閘口盤車圖〉右側的酒肆建築內以連綿草書作為裝飾的屏風和〈清明上河圖〉一驢車上用一塊書有類似草書的布覆蓋在貨物上，他還特地將圖片放大許多，這些細微從沒注意到的畫面，讓同學們大開眼界。



南大國語文學系莊千慧老師表示，書法藝術不僅著重學習技巧，更要了解書者的創作心境和書體流變。本次講座演講內容極其精彩豐富，盧副教授以書法史中諸多草書名作，並詳細介紹其時代背景與演變歷程，演講廳裡座無虛席，讓在場聆聽的師生均獲益良多。



訊息來源：國立台南大學



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