「女力閃閃．屏東躍進」屏東縣慶祝婦女節 發表「女夢踏鄉」新書



(中央社訊息服務20170304 15:40:14)女力閃耀！魅力無限！屏東縣政府4日上午於屏東公園椰林大道慶祝國際婦女節，現場發表由女性夢想館培力的10位素人女性，踏訪33鄉鎮的「女夢踏鄉」故事，讓屏東女性們的夢想可以閃閃發光。縣長潘孟安也到場共同見證屏東閃耀的女性故事及婦女權益和福利。



屏東縣以降低婦女的家庭照顧負擔、增進婦女就業為目標，提供父母就業托育補助4,000-7,000元、父母未就業育兒津貼2,500-5,000元、238處社區照顧關懷據點、23處老人日托/照、36處身障社區照顧…等服務。



潘孟安縣長表示，縣府開辦女人夢想大學，培力女性參與公共事務，發揮社會影響力。提供7處家庭福利服務中心、3處婦女中途之家、庇護中心、30處社區家暴守護站，保障女性安全。本縣250人以上職場的哺集乳室高達90%設置比例，另外，全縣設置7處親子館，藉由全方位服務保障婦女權益和提高婦女福利，打造女性安居樂業的生活環境。



社會處指出，103年成立女性夢想館，開設女人夢想大學，並於高樹、恆春、崁頂開設分校，陪伴女性實現夢想，從開館至今累積辦理809場次課程，超過6萬人次參與。



「女夢踏鄉」是由女性夢想館培力的10位素人女性踏訪33鄉鎮傑出女性的故事，這些創意是由素人女性構思而成，藉由夢想館的協助完成此書，並將女性力量展現在行銷力、經濟力、領導力、影響力、整合力，鼓勵女性積極參與公共事務，為女性福利與權益發聲。



活動中提供美甲、修眉、挽臉、剪髮、按摩等免費體驗，讓女性朋友能在這天好好放鬆，美美的度過婦女節，現場也邀請屏東市衛生所及基督教醫院為婦女免費健康檢查，包含大腸癌、口腔癌篩檢及醫師專業諮詢。



訊息來源：屏東縣政府



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