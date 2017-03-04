屏東縣執行養鴨場上市屠宰監測檢驗工作 檢出1場肉鴨場確診H5N8亞型高病原性禽流感案例，已依標準作業程序啟動防疫機制



(中央社訊息服務20170304 15:39:19)屏東縣家畜疾病防治所執行鴨隻需經中央動物防疫機關指定之檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，始得送往屠宰場屠宰採樣工作，於3月3日在枋寮鄉1處肉鴨場檢體確診H5N8亞型高病原性禽流感陽性，家畜疾病防治所即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該場執行撲殺作業，撲殺1,456隻肉鴨。並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。



屏東縣家畜疾病防治所所長李永文表示鴨科動物為禽流感重要保毒動物之一，感染時無明顯臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，因此畜主應每日自主觀察場內禽隻健康情形，遇有前揭現象或死亡率異常增加情形時，即應主動通報動物防疫機關協助檢診，釐清可能原因，以減輕損失及降低防疫風險。本縣將加強禽流感監測採樣工作，並呼籲業者配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。



訊息來源：屏東縣政府



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