臺藝大陳志誠校長率團拜會立法院副院長蔡其昌 洽談在地文化治理之都會打造



(中央社訊息服務20170304 15:38:08)國立臺灣藝術大學(以下簡稱臺藝大)陳志誠校長於3日率蔡明吟主任秘書、謝文啟總務長、文創處蔣定富處長及教發中心殷寶寧主任等行政主管共同前往立法院拜會立法院副院長蔡其昌展開深度對談，雙方針對文化與綠能產業、文化創意產業、文化發展與在地藝文教育扎根等相關議題充分進行深入分析、經驗分享及意見交流。 陳校長首先表示蔡副院長對於地方整體經營之產業多元深耕，尤其雙方聚焦在綠能產業與臺灣需要文化做為「加核心」的文化治理之都會再造議題特別深入探討，陳校長除了向蔡副院長表達敬佩之外，也心有同感提出「大觀藝術文教聚落：文化庭園都會再生」之構想計畫，並以文化治理的一些國際案例加以說明，期待本校能成為新北市地區之藝術與文教發展重鎮，進而活絡新北市浮洲地區之都市發展計畫。



同時，陳校長也表示若未來蔡副院長有相關藝文交流合作提議，臺藝大將全力配合，達成產官學鏈結的互利共榮，此次拜會雙方相談甚歡，圓滿順利。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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