悠遊185健走串聯FUN步走活動 超過500人齊聚屏東縣最高點「霧臺鄉」開走



(中央社訊息服務20170304 15:35:34)2017屏東悠遊185健走串聯FUN步走活動，在雲霧之鄉「霧臺鄉」舉辦首場開走，超過500位民眾從魯凱文物館出發，在魯凱族人解說下，走過6公里長的岩板藝術巷及賞櫻步道，沿途可見山勢高聳壯闊、彎曲綿延，景觀悅目，美不勝收，猶如置身世外桃源。



吳副縣長麗雪表示，本次健走活動結合南島族群婚禮開幕，民眾可一窺魯凱族新人傳統禮服，在雲霧山間及櫻花盛開氛圍中，見證百合花的永恆誓約。此次健走路線沿路文化生態豐富，距離適中且路況良好，除了有認識野生愛玉製作過程體驗站及魯凱文化導覽，還可免費享用魯凱獵人狩獵野味-狩獵糕及養生地瓜，是家庭及好友同遊的好去處。



衛生局薛瑞元局長表示，本場活動來自外地鄉鎮市民眾佔9成以上，期待能帶動健康風潮及觀光效益，今年健走串聯於3-11月間在不同部落辦理，此次開場活動中，後續主辦鄉鎮代表亦於記者會中熱情邀約民眾繼續參加後續5場健走活動，下一場4月22日由瑪家鄉接棒，當日穿梭綠寶石叢林間健走，並可品嚐瑪家土芒果風味，後續還有泰武鄉、三地門鄉、春日鄉及牡丹鄉。每個部落都有不同的特色，每場完走可領取完走證明，集滿6張完走證明就可成為本縣健走大使並頒獲精美禮物1份。



衛生局邀請您一同來健走，享受樂活人生，各場次詳情及報名時間請至屏東縣政府及衛生局網站查詢，或洽衛生局保健科詢問。



訊息來源：屏東縣政府



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