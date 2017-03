運動迷大福音 中嘉有線電視系統台 邀請您一起為中華隊加油



(中央社訊息服務20170304 09:22:23)2017經典賽將於3月6日正式開打,台灣由Eleven Sports取得轉播授權。搶在經典賽開打前,中嘉系統台於3/2上架Eleven Sports 頻道,讓球迷們都可以守在電視前為中華隊加油!



Eleven Sports在中嘉的系統台,皆安排於第84頻道播出,客戶不需額外付費,即可觀看各類熱門賽事,像是在網路平台看不到的2017世界經典棒球賽,另外還有英格蘭足球聯賽(英超)、義大利甲級聯賽(義甲)及台灣職棒Lamigo桃猿隊主場賽事等,都會在中嘉系統台的第84頻道Eleven Sports 24小時不間斷播出,保證讓球迷熱血沸騰,大飽眼福!



近期播出的熱門賽事整理如下,熱愛球賽的球迷們千萬不能錯過。3/3 18:00 世界棒球經典賽熱身賽 日本 vs 阪神虎(LIVE)3/4 20:25 英超 曼聯 vs 伯恩茅斯 (Live) (英超最高人氣曼聯比賽)3/5 01:25 英超 利物浦 vs 兵工廠(Live) (英超四大豪門之二大對決)3/5 05:00 鐵籠格鬥(Live) (格鬥迷必看)3/5 11:00 世界棒球經典賽熱身賽 古巴 vs 西武獅 (LIVE)3/5 18:00 世界棒球經典賽熱身賽 日本 vs 歐力士(LIVE)3/7 10:45 世界棒球經典賽以色列 VS 中華(Live) (WBC正式賽,前15分鐘為賽前報導)3/8 17:15 世界棒球經典賽中華 VS 荷蘭(Live) (WBC正式賽,前15分鐘為賽前報導)3/9 17:15 世界棒球經典賽韓國 VS 中華(Live) (WBC正式賽,前15分鐘為賽前報導) 家中尚未裝設有線電視的客戶,請速洽中嘉旗下有線電視各系統台: 基隆: 吉隆 (02) 2165-3152台北市: 長德 (02) 2165-3153、萬象 (02) 2165-3156、麗冠 (02) 2165-3157中永和: 新視波 (02) 2165-3688三峽、鶯歌、樹林: 家和 (02) 2165-3366桃園: 北健 412-8813台南: 三冠王 412-8833高雄: 慶聯 (07) 340-1001、港都 (07) 340-1991







