遠東科大第一屆遠東盃藝能新秀選拔賽成績揭曉



(中央社訊息服務20170304 14:46:32)遠東科技大學流行音樂產業管理系所主辦，第一屆遠東盃藝能新秀選拔賽，26所學校200位選手，經過三日上午海選選出30組參加下午決賽，成績業已出爐，表演藝術組由南英商工影視科梁嘉玲、陳宣雯、周渼梓、吳惠欣、陳毓旋、吳奕璇、王芷芸、劉家穎、李怡君，表演9ce組曲舞蹈勇奪冠軍及15000元獎金；同樣來自南英商工梁秀蓁、林淑娟、吳明鍰、石嘉龍表演跳tone組曲舞蹈獲得第二名及獎金10000元。



歌唱技術組由青年高中音樂科陳宥瑋演唱思念你的風若起奪冠，南英商工王薇琄、中華藝術學校影劇科王珮霓、家齊高中謝曉艾、南英商工柳佩汶分居二至五名，並獲得一萬五千元到三千元不等的獎金，前三名將在十日晚上參加三立電視台超級夜總會，在遠東科大體育館前廣場，錄製校慶晚會節目上表演，前五名也都獲得台南市國際龍舟錦標賽系列活動的搖滾之夜表演機會。



此次選拔由超級夜總會監製楊煥喻、知名錄音師郭博文、歌手戴宴青老師擔任決賽評審，他們非常肯定遠東科大提供這樣一個表演舞台，讓喜好唱歌、舞蹈、戲劇表演的同學，能夠互相切磋，並發現自己不足的地方，加以改進，也更朝演藝夢想往前邁進。



遠東科大流行音樂產業管理系主任黃啟明表示，整體選手表演都非常優秀，但比賽總難免有遺珠之憾，選手有時剛好失常，有時與選拔項目不符；他鼓勵同學不要氣餒，更竭誠歡迎所有選手報考流行音樂系，接受正統流行音樂演藝訓練，並宣告第二屆選拔將在十二月舉行，更歡迎三月10日晚上六點開始，鄉親來遠東科大觀賞超級夜總會節目演出。



而有四個影視班級的南英商工，特由科主任林育才率領120位同學，全力投入此次選拔。林育才非常高興遠東科大成立相關科系，基於策略聯盟學校，讓南英同學也能就近受到一流師資的薰陶，同學對遠東成立流行音樂系，都感到非常興奮，更有就讀的意願。



訊息來源：遠東科技大學



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