積極落實語言平權、建構多元語言環境 文化部次長：產官學民協力，共擬「國家語言發展法」



(中央社訊息服務20170304 14:43:42)由文化部主辦，國立臺中教育大學承辦之「國家語言發展法草案」公聽會3月4日上午於國立臺灣師範大學舉行，現場湧入來自產、官、學、民各界人士超過兩百人參與，現場發言踴躍，齊心關注國家語言整體發展。



文化部政務次長丁曉菁親自出席公聽會，表示歷經數十年間臺灣社會之變化，面對多元語言的開放、弱勢語言之資源競合與強勢語言之政治影響，我國針對本土語言之相關法令及政策，有重新檢討並予以完備之必要。文化部積極推動《國家語言發展法》立法，以確立國家語言發展之基本方針與原則，希望透過公聽會廣泛交流各界意見、凝聚共識，產、官、學、民協力，共同研擬出最適合臺灣語言發展政策的草案內容。



公聽會上，承辦單位表示，我國各族群傳統使用之本土語言係構造臺灣文化主體的重要因素，也是使臺灣文化生生不息的重要動力，惟因長期資源分配不平等之故，已面臨流失甚至消亡之重大危機。對此，文化部規劃從「國家語言發展法」之制訂及相關因應政策之推動著手，積極落實語言平權、建構多元語言環境、保障民眾文化公民權，並促進各族群語言文化之發展。



文化部表示，社會各界對於「國家語言發展法」之珍貴意見將會納入草案訂定參考，歡迎各地區民眾一同參與公聽會，各場次時間地點如下:



Ø3月10日 （五）10:00~12:00 澎湖縣政府文化局 演講室



Ø3月18日 （六） 10:00~12:00 國立成功大學光復校區 國際會議廳第三演講室



Ø3月25日 （六）10:00~12:00 彰化生活美學館 游藝堂



Ø3月31日 （五）10:00~12:00 臺東大學 華語文學系語文教室



Ø4月08日 （六）10:00~12:00 臺中教育大學 求真樓 K101



(細部資訊、第一場次現況轉播及報名作業請上「國家語言發展法之研究與規劃」粉絲專頁)



訊息來源：文化部



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