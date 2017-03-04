元培校友顏玉秋緣起青花瓷與書法展校友親友均前來參與



(中央社訊息服務20170304 14:42:00)元培醫事科技大學醫檢系第14 屆校友顏玉秋緣起青花瓷與書法展，4 日至4 月14 日在光宇藝術中心展出，今日上午10時30分茶會，14 屆校友及顏玉秋親友均前來分享，光宇藝術中心充滿著溫馨與感動，顏玉秋並致贈元培校訓「窮理研幾」給學校，也捐出三幅心經作為義賣國考獎金以鼓勵學弟妹。



顏玉秋十八年多在長庚書法班，結下不解之緣，退休後，除了在墨翰中尋找自我風格外,更意外的掉進（青花瓷）,（染彩畫）的花花世界∼陶藝（手揑壺）創作又譲我回味小時玩泥巴旳異想天空，好豐富的人生。展出作品有書法54幅，青花瓷41件



顏玉秋表示，書法後學青花瓷，為了要有自己風格，即將書法融入其中，當然在立體青花瓷下寫書法並不容易，但她克服困難去做，也做到了，近些年的作品都是以書法方式表現。



校友顏玉秋與先生為班對從相戀到共組家庭，先生一路幸福扶持，讓她於服務長庚25 年忙碌工作之餘，仍可學習書法超過18 年、青花瓷6 年，此次回母校舉辦第一次個展，也將捐贈作品義賣作為國考獎金以鼓勵學弟妹。



就如顏玉秋所言：「以『緣起』當此次首個展標題，並選擇光宇藝術中心開展，因為元培是我人生的起跑點，在這裡奠立了我的志業，更遇到了我摰愛的人生伴侶及相互扶持的好友們。在這畢業多年，經歷人生重大變故，思考換跑道之際，惟甚感念先夫生前一路支持至今才有的一點點所謂的成就，希望藉此展覽告慰他，並督促自己更努力好好生活。因為這如他為我安排，在沒有他陪伴的下半生還能有各方好友的陪伴而不感孤寂，懷著感恩的心，從(元培)再出發吧！」



顏玉秋校友及親友來得十分踴躍，她參與翼中書道會老師吳翼中及同學洪碩柏同學都分別致詞，吳老師說每天書法3000字，活得更健康與長壽。董事會蔡瑞賢及彭桂芳都分別表示，對校友顏玉秋的成就祝賀與感謝，學校大門永遠歡迎大家回來。



顏玉秋的書法，研發長徐治平首先響應購得心經一幅。捐贈給醫檢系獎學金。徐研發長表示，他從小即為父親教育寫書法，對顏玉秋校友書法賞識而搶先購得。主秘劉介仲表示，校訓「窮理研幾」確實非常深奥，但創校人在當時即認定要大家學習到最細微處才更能了解真意。也是教導做人處事道理要做到最細微之處，才能完全了解。



同時，藝術中心成立將滿9 週年，回顧過去藝術中心辦理一系列精采藝文活動，配合展覽簡介文字說明及展覽相關照片編輯九週年手冊，將藝術中心成長及未來展望清楚說明與表現。



訊息來源：元培醫事科技大學



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