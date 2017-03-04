南大師培中心首屆教師檢定考生服務隊─高雄考區GO！



(中央社訊息服務20170304 13:40:47)106年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試即將於3月5日登場，國立臺南大學師資培育中心安排一系列的輔導教師資格檢定考試系列課程，並成立首屆教師檢定考生服務隊，為考生加油打氣，使學生能發揮實力安心應考，順利通過教師資格檢定考試。



南大首屆教師檢定考生服務隊，由校內教育學系、師資培育中心、聯電課輔中心聯合組成，將於高雄二個考區(高雄師範大學及鳳新高中)，安排13名師生駐點服務，替在場的南大考生提供文具、茶水與機動支援等服務。另外，也藉此機會讓熱心服務的學弟妹實際了解未來應試的場景和氛圍，也替即將邁入教育職場的學長姐打氣與祝福。



南大將持續規劃一系列的校友教甄與就業輔導以及教專增能研習，預計從三月開始到七月期間，每月安排模擬教甄的試教與面試、公開教學演示與觀課議課、專題性教材教法、試教面試之細節、及正式教師之經驗分享等活動，期盼為優質且精實的南大師培生提供更多專業的知能輔導。



南大黃宗顯校長表示，樂見師資培育中心整合校內相關資源，朝向師培精緻化與優質化的方向前進。師資培育中心徐綺穗主任亦期盼藉由首屆教檢考生服務隊的運作以及教甄研習的辦理，讓南大師培生無後顧之憂，博得好佳績！



訊息來源：國立台南大學



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