南大校友感恩、知性、聯誼、榮耀之旅



(中央社訊息服務20170304 13:28:35)國立臺南大學南大創校邁入第119年，累積至今的南大校友已達四萬三千餘名。為凝聚校友情誼，南大校友總會特於3月3日舉辦「南大校友—感恩、知性、聯誼、榮耀之旅」活動，吸引全國162名校友參與，同窗、老友歡聚一起，溫馨熱鬧。



本次參加校友遍布南北，其中40級校友王世雄教授，86高齡最年長；97級溫智超校友32歲最年經，老中青三代校友聚集一堂，故人新知相逢，話題笑語不斷。當日參訪了嘉義故宮南院、仁義潭風景區、方塊酥觀光工廠等地，大家對於故宮南院之建築宏偉壯觀，庭園造景與公共藝術優美新奇留下深刻印象，午餐過後到了山明水秀的仁義潭風景區，平日練習太極氣功的校友們更是以山水為背景，當場表演了起來，吸引注目及掌聲；最後參觀了方塊酥觀光工廠，讓這次活動成為色香味俱全的澎湃之旅，大家開心的滿載而歸。



南大校友總會理事長陳金雄表示，其有幸於104年10月3日接下母校校友總會理事長乙職，秉持「凝聚校友、發展組織、服務關懷、回饋母校」之宗旨，希望透過各級校友會的聯誼，凝聚校友情誼，作為未來整合校友資源，協助母校發展。此外，也預定明(107)年春天(三、四月間)將規劃舉辦海外校友聯誼活動，造訪海外校友，擴展國際校友交流。



南大黃宗顯校長十分重視及關心校友，此次活動也一同參加與每位校友寒暄。黃校長感恩的表示，校友是學校最寶貴的資產，校友在各行各業傑出的表現與成就，是南大最佳的招牌與驕傲，感謝所有校友長期以來對母校的支持與貢獻，希望校友們常回母校敘舊，南大是所有校友永遠的家。



訊息來源：國立台南大學



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