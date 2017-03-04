企業最愛的私立技職TOP10，德霖技術學院驚豔上榜



(中央社訊息服務20170304 09:59:52)Cheers雜誌日前公佈最佳大學指南，德霖技術學院在全國160多所大專院校中，以「前九名都是科大、第十名也是惟一的學院」，榮獲「2017年企業最愛的私立技職TOP10」，消息傳回位於新北市土城區校宿，令全校師生振奮。



據瞭解這份調查是以(1)專業知識與技術、(2)具有國際觀與外語能力、(3)學習意願強、可塑性高、(4)抗壓性與穩定度高、(5)具有創新能力、(6)人際溝通與團隊合作、(7)具有解決問題的應變能力、(8)能跨領域並融會貫通、(9)數位應用能力等九大面向指標來評估。德霖技術學院以私立、技職之姿，在全國160多所大專院校中，總排名第58、企業最愛的私立技職排名第10，進步成長之快速令企業驚豔。



Cheers雜誌表示，社會新鮮人「一進入職場，每個人得在最短時間內跟工作對接，才能追上變化。對即戰力的培養，己經不能等到成為社會新鮮人才開始。實習，成為在就學時期提早磨練自己的重要手段」。企業在「招募新人時，除學歷外，超過7企業認為具備實習經經驗，有助於提高錄取率，第二個決定因素才是面試的表現」。



德霖技術學院相當重視學生應具備實習經經驗，羅仕鵬校長表示「學校以配合國家教育政策、培養術德兼修手腦並用之工業、商業、不動產、餐飲休閒等專門技術人才，進而達到國家經濟發展之目的，是宏國集團事業群的教育志業版圖之一」。「宏國集團事業群旗下，包含擁有全國大規模的凱撒飯店連鎖關係企業之外，另有龐大的營造、建築設計、不動產銷售等關係企業，如甲山林建設、李祖原建築師事務所、龍采室內設計、台北 101營建團隊-熊建會等數十家業者，皆與本校相關系科進行業師教學、證照輔導、校外參訪、職場體驗、校外實習等校企合作，學生一入學就開始以企業用人方式來訓練，充份打造就學就業一條龍的技職教育理念」。而該校會展與觀光系每一季組學生團到香港、澳門會展中心參訪、實習，將在校所學實際應用在職場工作中，活潑的教學方式亦令學生印象深刻。



值得一提的是，學校除重視務實教學，更重視品德教育的養成，該校林謝罕見董事長曾表示「做人要學習水牛精神、要腳踏實地、一步一腳印，因為人在做天在看」，「要有孔孟古聖人的情操，要有佛祖宗教家的慈悲」，「從品德教育出發，才是一切教育的根本」，同時每年五月的「發願樹」活動，已成為該校品德教育的傳統活動象徵，為當今技職教育作出良好典範。務實、品德兼具的教學策略，德霖技術學院打造出Cheers雜誌2017年企業最愛的私立技職TOP10，進步成長之快速令企業驚豔。



訊息來源：德霖技術學院



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