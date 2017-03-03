新浪科技訊 日期:3月3日晚間消息，在剛剛結束的2017年世界移動大會(MWC)上，我們又看到了一款新黑莓手機KeyOne。但這款手機來自中國廠商TCL，而不是加拿大的黑莓公司。

今年的世界移動大會於本周四落下帷幕。與往年一樣，在正式開幕的前一天(周末)，廠商們就迫不及待地發佈了自己的新產品。而今年發佈的第一款新手機是黑莓KeyOne(BlackBerry KeyOne)，也是到目前為止第四部基於Android平台的黑莓手機。

但與以往不同的是，這部手機不是由黑莓發佈的，而是由中國廠商TCL發佈，後者於去年12月與黑莓達成授權協議。如今，黑莓已不再生產硬體設備，轉而只開發軟體。對於這種轉變，美國科技網站VentureBeat對黑莓移動解決方案部門主管亞歷克斯·瑟伯(Alex Thurber)進行了採訪。

在過去的一年，黑莓的業務越來越依賴於授權，即移動解決方案部門，而之前該部門被稱為「硬體業務部門」。當前，移動解決方案部門的主要業務就是負責支持手機和其他所有硬體。在向「單一的授權模式」轉移的過程中，黑莓已經完成了大部分工作。

瑟伯說：「移動解決方案更適合於黑莓的新戰略，即專注於更廣泛的企業移動性問題。基於當前的授權業務，我們認為公司的前景十分光明。此外，隨著其他授權廠商推出更多新產品，對於黑莓而言，今年將是令人興奮的一年。」

由此可見，TCL剛剛發佈的KeyOne只是今年即將上市的眾多黑莓設備中的一款。對於黑莓自身而言，要去做的事情是安全和隱私功能，幫助企業、政府和個人保護其信息的安全。既然已經不生產硬體設備了，黑莓要如何做到這一點呢？那就是專注於軟體。

授權硬體 唯獨控制軟體

如今，黑莓已經將硬體的製造和銷售工作全部交由被授權方。KeyOne是第一部不是由黑莓來推廣的黑莓手機，而之前的三款Android手機BlackBerry Priv、DTEK50和DTEK60均通過黑莓的分銷渠道來銷售。

而如今，黑莓手機將通過被授權方的渠道來銷售。對於消費者而言，這可能沒有太大的區別，因為手機最終還是會在零售店出售，無論是運營商的零售店，還是公開市場。但對於運營商和經銷商而言，他們現在要與被授權方打交道，而不再是黑莓公司。

黑莓將不再生產任何硬體，或製造任何設備。黑莓還會繼續銷售一些手機，但都是之前已經製造的，你不可能再從黑莓購買到新型號手機。這種轉變始於約一個月前，而黑莓之前的銷售渠道將徹底結束。

雖然營銷和品牌計劃(包括命名)由被授權方負責，但黑莓有權批准或否決手機的最終設計和名稱。軟體方面，當然由黑莓「完全控制」。雖然Android平台由谷歌負責，但黑莓提供Android平台上的軟體和硬體，包括月安全補丁。

黑莓發言人稱：「黑莓手機上不可能存在一款未經授權的應用。用戶購買后，可以通過Google Play下載其他應用。」

不要說的太絕對

在新的戰略下，人們可能認為黑莓將完全專注於軟體，永不再生產硬體。將來的事實也許就是如此，但黑莓似乎還沒有做好「給出確定答案」的準備。

當被問及黑莓操作系統(BlackBerry OS)將如何匹配這一新戰略時，瑟伯給出的答案與黑莓之前的表態完全一致：我們將繼續支持黑莓操作系統，並定期進行更新。

確實如此，黑莓目前仍有工程師在負責黑莓10操作系統，最近一次更新(10.3.3版本)來自去年12月。瑟伯也沒有肯定的說，將來不會再推出基於黑莓操作系統的硬體設備，也沒有說不會再推出基於黑莓10的手機。換言之，如果消費者有需求，至少從技術層面講，黑莓將來還可能推出新手機。

如果在不久的將來，又有一款非Android手機上市，那麼它也可能是由被授權方發佈的。如果這樣，是否意味著我們將永遠看不到一款真正來自黑莓公司的手機了？

瑟伯稱：「在科技市場，我一直很謹慎，從來不要把話說的太絕對。但在可預見的未來，我們的業務將專注於軟體授權，在硬體方面與其他廠商合作。」(李明)