新浪科技訊 3月3日晚間消息，聯想控股(03396)發佈公告稱，該公司持有31.38%股權的聯營公司拉卡拉支付股份有限公司，於2017年3月3日完成向中國證監會遞交首次於深圳證券交易所創業板市場公開發行A股股票申請。

公告稱，拉卡拉是該公司在金融服務領域的重要資產，A股上市將有助於其引入優質市場資源，拓展業務及提升品牌，符合其戰略發展需要。該公司將持續推動旗下被投企業積極進行資本市場運作，實現價值提升。

公告同時披露，拉卡拉首次申請發行A股尚未得到中國證監會核准。於中國證監會網站可查閱的招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，內容存在不確定性，僅供預先披露之用。

公開資料顯示，拉卡拉是國內知名的第三方支付公司，專注於為企業用戶提供收單服務和向個人用戶提供個人支付服務，此外，拉卡拉還以積累的豐富第三方支付運營經驗，向客戶提供第三方支付增值服務。

截至2016年9月30日，拉卡拉的收單業務遍及全國337個城市，覆蓋超過350萬商戶，2016年1至9月收單業務交易金額超過8000億 元;個人支付業務已在全國357個城市鋪設了近10萬台線下支付終端，同時，拉卡拉手機客戶端等個人註冊用戶超千萬，2016年1至9月個人支付交易金額 超過3000億元。(建宇)