經典賽中華隊首場官辦熱身賽在韓國高尺巨蛋出戰警察廳隊，兩隊最終戰成4:4平手，中華隊投手群狀況還需要調整，讓總教練郭泰源賽後仍擔心狀況。

郭總表示：「這場大家表現不錯，先適應場地。」

先發投手江少慶主投2.1局失3分，沒有投到預定到局數，共用47球，郭總認為他太心急，以至於無法守住失分，

江少慶在3局下壘上有人局面就慌了手腳，被連續安打加上盜壘、保送都有出現，郭總認為：「這是他第一次先發，所以下次應該會更好。」

不過中華隊投手群還沒有決定誰會是對以色列首戰先發人選，江少慶是否還有機會。

郭總說：「這要回去跟投手教練跟教練團開會後討論，現階段還是比較擔心投手的狀況。」