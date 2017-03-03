WBC／改良版經典賽用球 陳冠宇：球不滑了！NOWnews今日新聞 (2017-03-03 22:21)
經典賽中華隊在韓國首場熱身賽跟警察廳戰成4:4平手，陳冠宇中繼1.2局失1分（非責失），投出1次保送，5次三振，表現可圈可點，他賽後也認為自己掌握球的能力變好很多，尤其是改良過後，經典賽用球變不滑了。
陳冠宇表示：「球沒有之前那樣滑了，他們好像有塗了一層蠟，所以比較好投，但關鍵時刻變化球比較不好控制，這是需要加強的地方。」
陳冠宇是在滿壘投出保送，他說：「自己是希望投低一點，希望讓他們打。」不過陳冠宇卻投出保送，再以三振化解危機。
而陳冠宇次局還對韓國打者連續飆出3次三振，他認為，「什麼球都投了，就是拿出來試試看，指叉球也有。」
韓國打者對縱向變化球比較不好掌握，讓陳冠宇也回憶起過去3年前的仁川亞運，他還三振過韓國隊中心打線，他認為直球是角度要夠好，變化球就要夠穩定。
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