















世界棒球經典賽，即將在3月6日晚間、正式開打，公視今天舉行記者會宣布，總共要轉播20場經典賽事由韓國、日本、墨西哥、美國共同舉辦的世界棒球經典賽、將從3月6號開戰、一直到23號。中華隊由總教練郭泰源領軍參賽，目前他們已經飛抵韓國首爾、積極備戰。而這次所有中華隊的賽事、都在公視主頻實況轉播，而其他場賽事，也會透過公視3台LIVE直播，喜愛棒球的民眾，將能透過公視轉播，一起為中華隊加油。