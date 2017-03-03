棒球經典賽3/6開打 精采賽事看公視公視 (2017-03-03 00:00)
暌違四年的2017世界棒球經典賽，將在台灣時間3月6日晚間、正式開打，公視今天舉行記者會宣布，總共要轉播20場經典賽事，現場也特別邀請，去年中信盃黑豹旗冠軍、平鎮高中棒球隊、及北市社子國小棒球隊的選手，共同替中華隊加油。
由韓國、日本、墨西哥、美國共同舉辦的世界棒球經典賽、3月6號開戰、一直到23號。中華隊由總教練郭泰源領軍，目前他們已經飛抵韓國首爾、積極備戰。而這次所有中華隊的賽事、都在公視主頻實況轉播，其他場賽事，也會透過公視3台LIVE直播，喜愛棒球的民眾，歡迎和公視一起為中華隊加油。
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