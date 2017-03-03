統一獅今天和樂天巨人進行港都盃的熱身賽交手，結果統一是靠著投手群的強大壓制力，全場只讓對手拿下2分，加上打線適時把握住第3局的得分機會，一舉打下5分大局，終場就是以5：2取得勝利。

獅隊今天的能夠一路領先的原因在於表現出色的投手群，先發林其緯和接替的林威志、林岳平都能有效壓制對方的火力，3人主投7局僅僅丟掉2分，奠定勝利的基礎。

投手壓制住局面，打線也在第3局展開進攻，該局從第9棒方昶詠開始連續5棒都上壘，接著一出局後，唐肇廷和楊家維連敲出2支二壘安打，讓球隊在該局蠶食鯨吞5分，瞬間把比數拉開。

8局下，統一再換上林江承峰上來關門，結果他面對7個人次，僅被敲出1支安打，順利地關門成功，幫助獅隊最終以5：2獲得勝利。

不過儘管本場比賽獲勝，但獅隊並非沒有隱憂，他們今天全部的分數都是在1局之內獲得，打線在後來面對李志遠為首的巨人牛棚多無建樹，沒能再繼續得分，中心打線更是11打數僅1安打，如何持續、且穩定的發揮火力，是他們未來必須要注重的課題。