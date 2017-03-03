▲WBC台灣區熱身賽 中華隊VS.古巴隊。（圖／記者葉政勳攝，2017.2.21）

經典賽中華隊今天在韓國高尺巨蛋跟韓國警察廳隊進行首場熱身賽，結果兩隊最終以4:4戰成平手，蔣智賢單場2支二壘安打，表現最為搶眼。

中華隊今推出旅美小將江少慶先發，他主投2.1局失3分，被打4支安打，1保送，1三振，共用47球退場。

中華隊投手群輪番上陣，陳冠宇中繼1.2局飆出4次三振，郭俊麟2.2局4次三振失1分，黃勝雄後援0.2局無失分，陳鴻文0.2局無失分，倪福德後援1局無失分。

江少慶前2局雖然都被對手攻佔上壘包，但都安然度過，3局下他先被梁元赫敲出安打後，又被盜壘，鄭秀彬再敲出右外野安打先馳得點，此時江少慶野手選擇傳本壘又被得分，陳冠宇接手後中繼投出保送，這分也算在江少慶身上，陳冠宇再飆出2次三振化解危機。

中華隊5局上展開反攻，高國輝、陳鏞基獲保送，林哲瑄中外野安打先追回分數，林志祥高飛犧牲打，蔣智賢在二出局後又敲出二壘安打，單場兩支二壘安打，讓中華隊追平比分。

中華隊雖然在6局上再靠胡金龍高飛犧牲打再下一城，但6局下韓國隊打者林智烈敲出右外野飛球，導致高國輝跟林哲瑄相撞漏球，他一口氣跑回本壘形成場內全壘打，兩隊又再次戰平。

中華隊9局上張志豪敲出深遠右外野飛球，形成界外全壘打，最後也沒能攻下分數，9局下倪福德順利守住，中華隊首場熱身賽以和局作收。

中華隊全場7支安打，投手群共有6次保送。