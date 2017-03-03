WBC／4名洋投聯手封鎖 武士打線手感冷再吞敗NOWnews今日新聞 (2017-03-03 21:15)
日本武士隊今天和日職阪神虎隊進行熱身賽，結果阪神派出4名洋投壓制，讓本來手感就還沒調整到最佳狀態的日本隊，無法有效地串聯火力，前6局1分未得，反觀阪神在前2局就靠著適時的長打打下3分，終場就是以4：2賞給日本隊熱身賽第3敗。
熱身賽至今打擊手感一直找不回來的日本武士隊，今天對上阪神在上半場一樣是「冷颼颼」，1分都打不下來，洋將Randy Messenger主投3局後交給岩貞祐太中繼，2人都無失分，也讓日本隊計分板上連吞了6個蛋。
反觀阪神今天前2局靠著高山俊和板山祐太郎的2支二壘安打，打下3分，加上投手群的有效壓制，前6局一路領先日本隊。
7局上，兩出局後，日本隊第5棒中田翔終於抓中Roman Mendez的外角球扛出1發陽春彈，幫助球隊終於得到本場比賽的第1分，8局上又靠著菊池涼介的滾地球打回1分，將比數追成2：3。
不過沉寂許久的阪神打線，在下一個半局又開始展開反擊，原口文仁安打上壘後，糸原健斗適時擊出中間方向的二壘安打，幫助球隊在把分數拉開到2分差的距離。
最後一個半局，阪神換上Rafael Dolis關門，結果他順利解決掉對方的4、5、6棒，幫助球隊以4：2守下最終的勝利。
日本武士隊今天遭到對方4名洋投輪流封鎖，全場雖敲出7支安打，但在串聯上做得並不理想，尤其是中心打線12打數僅2安，是球隊「卡彈」的主因，也是他們未來要盡速調整的問題。
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