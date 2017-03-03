經典賽中華隊今天在韓國高尺巨蛋跟韓國警察廳隊進行首場熱身賽，結果兩隊5局打完以3:3戰平，中華隊蔣智賢單場雙安，都是二壘安打，貢獻1打點，最為出色。

中華隊今推出旅美小將江少慶先發，他主投2.1局失3分，被打4支安打，1保送，1三振，共用47球退場。

江少慶前2局雖然都被對手攻佔上壘包，但都安然度過，3局下他先被梁元赫敲出安打後，又被盜壘，鄭秀彬再敲出右外野安打先馳得點，此時江少慶野手選擇傳本壘又被得分，陳冠宇接手後中繼投出保送，這分也算在江少慶身上，陳冠宇再飆出2次三振化解危機。

中華隊5局上展開反攻，高國輝、陳鏞基獲保送，林哲瑄中外野安打先追回分數，林志祥高飛犧牲打，蔣智賢在二出局後又敲出二壘安打，單場兩支二壘安打，讓中華隊追平比分。