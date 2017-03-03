經典賽中華隊今天首度在韓國高尺巨蛋進行熱身賽，二壘手換人先發，原本的林智勝也改為由林志祥先發。

林志祥表示：「被通知先發很緊張，畢竟之前都是代守或代跑下去，這裡的人工草皮球滾很快，需要時間適應一下。」

不過林志祥也認為人工草皮也有優點，就是球也比較有規律，雖然還是偶爾會有不規則小彈跳，但還是比較好接。

對於先發重任，林志祥說：「就平常心去做，之前怎樣就怎樣去調整，當然會開心，也很緊張。」

而他得知要先發，隊友也給他打氣讓他放鬆心情，畢竟正式比賽才是真正的的輸贏時刻。