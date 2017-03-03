新浪科技訊 3月3日消息，「脫實向虛」是當下中國經濟無法迴避的問題，也是近兩年各界廣泛關注的熱門話題，國家已明確提出要著力振興實體經濟。作為中國實體企業的代表，全國政協委員、聯想集團董事長兼CEO楊元慶對此有著切身感受，在楊元慶今年的兩會提案中，他結合企業實踐提出了三點建議。

楊元慶認為，中國經濟「脫實向虛」的主要原因是實體經濟的投資回報率遠遠低於虛擬經濟。從實體經濟自身發展的角度看，既有產能過剩、融資難、融資貴、成本負擔過重等方面的影響，也與我國製造業處於結構轉換陣痛期，低成本競爭優勢削弱，新的競爭優勢尚未形成密切相關。

儘管實體經濟整體上困難重重，但是符合技術創新、產業升級和消費升級方向的領域卻保持了較高的增長速度，也是資金投入的熱點。因此，在今年的兩會提案中，楊元慶提出，要解決中國經濟「脫實向虛」的問題，既要降成本，減負擔，讓實體經濟輕裝上陣，抑制資產泡沫和虛擬經濟過熱，也要堅持供給側改革，通過發展新技術、開發新產品、開拓新市場，增強實體經濟的競爭力、培育增長新動能，逐步改變虛擬經濟和實體經濟之間懸殊的投資回報率差距。

當前，國家已經出台了不少扶持實體經濟發展的政策措施，楊元慶結合其實踐中遇到的突出問題，建議加強以下幾方面的工作：

第一，強化企業創新主體地位，增強實體經濟發展的新動能。楊元慶指出，當前科研計劃實施仍然存在「兩張皮」現象，科研資源集中在國家的科研院所和高校中，企業參與程度弱，資金使用效率和成果轉化率有待提高。楊元慶在提案中建議，今後在制定國家科技和產業發展規劃時，更加廣泛地徵求企業意見，進一步擴大企業在國家創新決策中的話語權，在科技創新計劃中要充分反映企業的實際需求；釐清國家科研院所、高等院校和企業科研部門的不同職責定位，凡是市場導向明確的產業技術創新項目都應以企業為主，更多地在符合條件的企業設立國家實驗室和技術創新中心。

第二，大力改善金融服務，引導資金更多進入實體經濟。金融是實體經濟的「血液」，但資金瓶頸一直制約實體經濟發展，廣大企業特別是中小企業融資難融資貴問題突出。要促進實體經濟發展，必須完善金融服務，平衡金融部門與實體企業的利潤關係，引導更多社會資金流向實體經濟。楊元慶結合聯想自身實踐，提出三項具體建議：一、大力發展依託大企業的產業鏈金融。二、建立基於製造業核心企業數據的企業信用管理體制與信息平台，將其納入國家徵信體系建設的總體規劃，解決中小企業徵信難題。三、進一步拓寬企業發展直接融資服務的平台和通道，建設多層次資本市場，，加快推進改革試點，簡化審批程序。

第三，支持企業「走出去」，拓展實體經濟發展的新空間。隨著「一帶一路」戰略的實施，海外新興市場成為企業發展的「藍海」，企業「走出去」步伐大大加快。然而，跨境金融服務發展滯后一直是阻礙企業「走出去」的一道坎。楊元慶在兩會上建議，應鼓勵商業銀行與開發性金融機構（亞投行、金磚國家銀行、絲路基金）緊密合作，以定向寬鬆、稅收優惠等手段，支持「一帶一路」等項目投資，建立一站式綠色服務通道。增強金融機構境外服務能力，簡化商業銀行在境外設立分支機構及併購的審批核准手續，鼓勵支持其在「一路一帶」沿線國家和地區進行業務布局，構建金融大動脈通道；建立部際協調機制，對重點行業和實體企業跨國併購的用匯提供便利，優先放行，支持我國企業加強對具有核心技術、核心資源的世界行業領先企業的併購。

楊元慶稱，近幾年中國推進一帶一路戰略，投入大量真金白銀來建立亞投行，成立金磚國家銀行等等，跟沿線國家協同發展、互利共贏，為中國企業的進一步全球化奠定了很好的基礎。但這還遠遠不夠，我們必須練好內功，降成本、擠泡沫，推動實體經濟發展，鍛造出一批真正有實力有國際競爭力的跨國企業。惟其如此，中國才有望在全球化與逆全球化的博弈期，成為新一輪全球化的引領者。（韓大鵬）