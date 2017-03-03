HBL決戰小巨蛋（2）（中央社記者李晉緯台北3日電）HBL4強賽即將開打，4隊教練面對一戰定生死的決戰，都不約而同表示，一定會做足準備全力搶勝，但影響勝負最大的關鍵因子，將是球員心理狀態的調適。



105學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽4日將在台北小巨蛋開打，4強中戰績排名第1的南山高中將對上第4的能仁家商，戰績排名第2的松山高中將對上第3的高苑工商。



南山教練許時清認為，球隊目前沒有傷兵問題，健康打球比較能夠完全發揮，目前也不去想冠軍，短期目標是先搶下冠軍戰門票，這樣球員壓力比較不會太大。



許時清說，能仁每個選手都是能切、能傳、能投、能處理球的，在機動式的打法上表現得比南山好太多，其中謝亞軒、蘇志誠的得分，陳范柏彥禁區的威力是南山要特別看管的，但南山鋒線高度較高，這部分會在對戰時好好利用，把主動權掌握在手上。



能仁教練林正明表示，球隊狀況維持不錯，因為球員身體狀況維持得很好，尤其之前腳不舒服的王詠誠已經恢復，這是目前比較利多的，另外球隊有針對南山比賽的影帶做研究，這次對上南山要從防守做起，盡量降低南山得分，才有勝出機會。



林正明說，這兩天有一直在幫球員調整心態，教練都把過去的經驗告訴球員，尤其場上要和隊友多「溝通」，不要自己悶著頭想打好，結果反而表現不出來，像是謝亞軒在面對對手的強力防守下，不要把勝負一肩扛，應該要適時讓隊友參與，這能把他自己的信心和全隊的士氣帶動起來，對能仁來說才是贏球的契機。



松山教練黃萬隆表示，他有絕對的信心，但他不想給球員太大壓力，所以他只要求選手把過程做好，只要大家把自己的工作做好，團隊戰力自然能夠發揮到最佳狀態，那相信贏球就不是難事。



雖然各隊都將對戰松山的焦點放在高國豪身上，但黃萬隆卻認為，決勝的關鍵絕對不是高國豪1個人，而是全隊每個人都要做到自己該做的事，團隊戰力才是松山最強的實力。



黃萬隆說，今年松山的先天條件不如前兩年，對手們卻都變得更強，松山已經無法單靠高國豪一個人就能拿到冠軍，所以他在每個階段都會設定目標，希望球員盡力去達成，也靠著這樣的累積，慢慢凝聚起團隊戰力。



高苑教練田本玉提到，球隊現在就像打8強賽一樣，最近都維持平常心訓練，尤其進到4強後的時間不長，這段期間都在維持體能、投籃的狀況，比賽中沒有人願意輸球，但她最希望的，還是選手能在這麼好的場地、這麼多的觀眾，尤其是自己的家人面前打出好球，所以她不會給選手太多壓力，以免選手因為太想成功，打起來反而綁手綁腳的，「享受比賽，不要留下遺憾」是她一直提醒選手的。



田本玉說，在確定4強賽對手是松山後，有不斷反覆看松山的錄影帶，並研究對方的戰術，尤其松山最讓人頭痛的，就是高國豪這個點，高苑這邊已經做好準備，希望能將高國豪的衝擊減到最低，讓高苑相對能有更高的勝算。1060303