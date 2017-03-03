【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台灣之光，世界級的畫家馮憲民將在臺南文化中心文物陳列館一樓舉辦「馮憲民的世界」特展；此次展演有水墨畫25件、瓷板水墨畫7件、書法8件及彩繪瓷器10件和茶組10組等60件，和其93歲的母親三上朝風則數件插花藝術、與巨大意境造景。 開幕當天馮老師將以其50年的書畫功力，現場揮毫的於模特兒身上的現代服裝上精彩可期。有鑑於傳統人文美學的失落、文人畫質的迷失、藝術人才的不足、過於商業化，水墨畫受到空前重擊，馮憲民先生有鑒此， 因此在成功大學、藝術大學、嘉南科大、臺南一中及社區學苑等從事書畫文化傳授，積極為書法、水墨畫挹注養分。更希望藉由將水墨畫精隨發揮在這次豐富多元的生活上，期盼水墨畫得以發揚。現年70歲的馮憲民老師是一位多元視覺藝術工作者，富內在心靈沉思的哲理，「存有」對於自己的意義，他一直希望借著可見的世界，永不止息地追求著永恆的顯示。1947年出生的他，臺灣省臺南市人。藝術世家，母親為日本「小原流」花道家元教授，幼承其母習藝。師顏體書家、徐楓及一代書法大師朱玖瑩的入室弟子，追隨兩位老師二十餘年受教最深，功力厚實。馮憲民老師儒雅多才，尤擅書、畫、篆刻，精於古董文物鑒識。繪畫首重寫生，觀察自然，賦予情感，胸中立壑，腕底煙雲，達到物我。藝術不再只是一種精緻藝術，更成為「人品、學問、才情、思想」等思維表現的方式。柏拉圖指出「美是永恆的，無始無終，不生不滅，不增不減」。唐代張躁有云：「外師造化，中的心源」，對一個畫家來說，自然象徵著「取之不盡，用之不竭」的泉源，實則創作之母。讓我們領悟到中國畫家對於天人合一，融人自然的渴望，並引以為創作上的指標，這種追求與大自然和諧的態度，亦可以與道家思想上的陰陽，為與不為，實與虛，有與無，水與火，黑與白，濃與淡，僵硬與柔軟等大自然中對應的觀念做個印證。眾所周知，在半世紀以來，對水墨畫的提倡，從傳統精神的挹注到現代性表現，藝術創作的表現形式，成了當下美學性的重要圖像。其中「氣韻生動」，在於強調筆墨的氣韻間、也在實景的觀察時，並實踐繪畫的本質在創造的意念，才是水墨創作的新生命。