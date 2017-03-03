2017 TNAF臺灣精湛 張正傑50元親子音樂會【兒童歌劇院】大成報 (2017-03-03 18:26)
特別挑選膾炙人口的歌劇精華片段：《卡門》、《蝙蝠》、《費加洛婚禮》、《魔笛》、《盧沙卡》、《風流寡婦》、《杜蘭朵》、《弄臣》、《霍夫曼的故事》…有《公主徹夜未眠》、《親愛的伯爵殿下》、《愛情像小鳥》、《月亮之歌》……等等。正傑叔叔將複雜難懂的歌劇，以一首一首歌的方式，展現得平易近人，由帥勁十足的男高音王典、首屈一指的女高音蔣啟真、與小提琴家林天吉、陳宜琳、中提琴家徐曉虹攜手合作，呈現大小朋友都能欣賞的歌劇表演。歡迎大家扶老攜幼於5月6日晚上來到歸仁文化中心，一同分享！
演出資訊 :
2017年5月6日（六）19:30 歸仁文化中心
票價：50元 （兩廳院售票系統 06-336-2632）
3/6 中午12:00 起售
活動洽詢：弦外之音團 02-27812306
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