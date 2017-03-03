【大成報記者杜忠聰/臺南報導】不要懷疑！正傑叔叔專為小朋友設計的──「兒童歌劇院」，將於5月6日19：30在歸仁文化中心演藝廳演出，讓你用一枚銅板──50元(半碗牛肉湯)的價格，聽到一生必須要聽到的歌劇精華！特別挑選膾炙人口的歌劇精華片段：《卡門》、《蝙蝠》、《費加洛婚禮》、《魔笛》、《盧沙卡》、《風流寡婦》、《杜蘭朵》、《弄臣》、《霍夫曼的故事》…有《公主徹夜未眠》、《親愛的伯爵殿下》、《愛情像小鳥》、《月亮之歌》……等等。正傑叔叔將複雜難懂的歌劇，以一首一首歌的方式，展現得平易近人，由帥勁十足的男高音王典、首屈一指的女高音蔣啟真、與小提琴家林天吉、陳宜琳、中提琴家徐曉虹攜手合作，呈現大小朋友都能欣賞的歌劇表演。歡迎大家扶老攜幼於5月6日晚上來到歸仁文化中心，一同分享！演出資訊 :2017年5月6日（六）19:30 歸仁文化中心票價：50元 （兩廳院售票系統 06-336-2632）3/6 中午12:00 起售活動洽詢：弦外之音團 02-27812306