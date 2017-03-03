回到4強 滬江普門不想再錯過后冠中央社 (2017-03-03 20:05)
HBL決戰小巨蛋（3）（中央社記者李宇政台北3日電）高中籃球聯賽（HBL）明天總決賽上演4強賽。女子組滬江和普門重返台北小巨蛋，目標贏得上季錯過的冠軍盃；而高一、二球員為主的永仁和南山企圖翻越高牆，挑戰障礙。
上季HBL的4強賽同樣在台北小巨蛋進行，滬江高中先輸給南湖高中，再擊敗普門高中拿下季軍，而普門則是在4強賽前碰上食物中毒意外，苦吞2連敗拿下第4，落下不甘心的淚。
「We come back」普門在8強賽全勝，教練廖哲億表示，迎接本季最後兩戰，除了幾名主力球員，替補控球後衛梁瑜玲的穩定度與三分外線，絕對是關鍵。
擁有厚實禁區戰力的滬江，上季在4強輸給南湖，大爆冷門。滬江教練吳志偉表示，當時外界都認為滬江贏面大，但第2節就已經失控，「我們有內線優勢，但很多球卻在外線輕率處理，球員的信心也崩盤。」因此本季精神戰力是加強的重點。
滬江陣中擁有林蝶、蘇嘉嫻和許玟瑄「三塔」，中鋒出身的吳志偉表示，8強賽前，許玟瑄的心理素質不太穩定，其實許玟瑄不比林蝶遜色，經過這段時間的加強，只要許玟瑄穩住情緒，吳志偉有信心擺出「雙塔」應戰。
永仁和南山上季分別拿下第6和第7，本季是南山重新組軍的第2季，卻跨越重重障礙，重返4強，首戰將碰上8強賽全勝的普門，兩隊曾在8強賽交手，南山以20分之差落敗。
南山教練楊淑淨認為，林釵娟和粘詩婕必須要有更穩定的表現，球隊才有勝算。
永仁則是相隔1季回到4強，雖然陣中沒有高三球員，也缺乏高大的內線，但靠著團隊默契，過關斬將。永仁教練時超傑認為，只要莊家淯能夠找回攻守步調，球隊一定會更有競爭力。1060303
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