超馬／備戰祕魯賽事 陳彥博將赴阿拉斯加移地訓練NOWnews今日新聞 (2017-03-03 19:46)
四大超馬冠軍陳彥博3日和「時尚暖爸」修杰楷一同出席戶外品牌The North Face再造徒步體驗車記者會，一同體驗最新戶外科技裝備，陳彥博也在記者會中分享近期計畫，首要賽事將是6月的祕魯冒險賽，為此也將在4日便遠赴阿拉斯加移地訓練。
陳彥博表示自己並不會因為獲得四大極地馬拉松總冠軍而感到自滿，更不會因此而鬆懈，秘魯賽事將面臨100％的濕度考驗，從未在此困境下比賽的陳彥博將至阿拉斯加訓練1個月，預計在5月時也會至馬來西亞訓練。
除了6月的祕魯挑戰賽外，陳彥博預計9月時會至義大利參加義大利TDG330公里超馬賽，該賽事地點位於義大利白朗峰，行經路線海拔約4600公尺至4900公尺，又是一大極限考驗。
陳彥博近來相當熱衷推廣戶外冒險營，希望能帶給台灣民眾更多正確的越野觀念以及戶外徒步運動文化，也在會中力邀修杰楷共襄盛舉。陳彥博也倡導大家多走出戶外，展開屬於自己的徒步冒險之旅。
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