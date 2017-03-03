HBL決戰小巨蛋（1）（中央社記者李晉緯台北3日電）HBL4強賽即將開打，球評認為冠軍戰可望上演去年松山對戰南山的戲碼，且南山有了去年的冠軍戰經驗，若能繼續成功壓制高國豪的破壞力，有機會成功衛冕。



105學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽4日將在台北小巨蛋開打，4強中戰績排名第1的南山高中將對上第4的能仁家商，戰績排名第2的松山高中將對上第3的高苑工商。



在南山、能仁這個對戰組合上，球評一致認為，陣容高大、內線戰優勢的南山出線機率較大。



王志群表示，南山內線佔很大優勢，能仁則是除謝亞軒外沒有太突出的得分點，南山的變換防守很多，能仁臨場作戰時的反應很重要，但這是兩面刃，南山後衛陳又瑋、李家慷要守也要攻，尤其陳又瑋必須為球隊供輸，自己也要得分，他的表現如何對比賽勝負顯得極為重要。



賈凡則說，南山陣容每個位置都有高大的選手，比賽經驗值也夠好，但能仁的後衛群十分刁鑽，內線陳范柏彥等人對吳沛嘉等人也很熟悉，所以能仁對南山的高度並不畏懼，但南山若打得積極，利用防守區域的變換，壓制能仁組織、切入的破壞力，勝出的機會就大。



在松山對高苑的較量上，球評都認為，松山除了招牌防守，進攻上也更加進化，相對之下晉級的機率較高，但仍必須注意高苑的韌性。



王志群提到，松山在防守上的功力有口皆碑，一般的半場系統戰是難以突破的，高苑要贏球必須把節奏掌握在手上，得分效率、轉換快攻的成功率都要提高才有機會勝出，另外高國豪在松山的進攻上絕對是主要關鍵點，但像包括林正在內的內線球員打法變得成熟，也讓松山變的更可怕。



賈凡認為，松山防守上不用多說，進攻上高國豪非常全面、成熟，讓各隊都非常頭痛，這個強而有力的得分點是松山的優勢，另外包括呂蔡瑜倫、莊家誠等內線球員在進攻手段上的多元，可按照對手的特性去做不同的進攻，讓松山在進攻能力上也再往上提升，高苑以高三球員為主體，比賽的經驗值好、韌性很夠，得分靈魂人物田浩需大量持球、得分，讓高苑得分能量上升，是高苑想贏球唯一的機會。



冠軍戰的部分，雖然都有不確定的因子，但球評普遍認為，應該還是會重演去年松山、南山的「雙山大戰」，而兵強馬壯的南山有成功箝制高國豪的能力，奪得冠軍的機會略大於松山。



王志群說，南山有去年的冠軍經驗、自信，心理條件上佔有優勢，松山高國豪幾乎無人能檔，但南山變換防守是關鍵，後衛陳又瑋、李家慷在防守上必須面對高國豪的挑戰，進攻時是否有足夠的體力再去處理球，是左右比賽的關鍵。



賈凡提到，南山今年的縮小區域聯防作得很好，讓松山進攻上沒辦法那麼順手，尤其高國豪的單打遇到很大阻礙，松山必須針對如何破解區域防守做演練，也要增加高國豪外其他球員的分的機會，南山球員心理素質跟對抗性要夠悍，絕對不要因為面對松山強悍的防守就產生失誤，要做到強攻強守，拿出穩健的攻守應用，穩紮穩打就有機會拿下勝利。1060303