電競大時代來臨 職業規範成必然趨勢

2016年5月，國家體育總局正式引入電競運動員註冊制度，規範國內電競賽事發展；9月，教育部職業教育與成人教育司發佈《關於做好2017年高等職業學校擬招生專業申報工作的通知》，公佈了「電子競技運動與管理」在內的13個增補專業，從政策層面為電競教育走入高校掃清了障礙；11月，國務院正式將電子競技產業列為拉動消費的新型產業之一，助推電競產業發展。隨著扶持政策的相繼發佈，國內電競產業發展呈現井噴態勢。就2016年來說，全球電競用戶數量已突破3億大關，作為全球第一大電競市場，中國電競用戶更是高達1.3億人。越來越多的人投入到電子競技行業中來，學校成立電競社，網咖升級為電競館，職業選手、主播、解說、Coser職業分化更是愈加多樣，面對魚龍混雜的大電競時代，成立專業的培訓機構把電競引向正規的職業化道路已經是一件迫在眉睫的事情。

目前，國內首個電子競技運動與管理方向的高等學歷教育就在北京懷柔雁棲湖畔的電競教學實訓基地啟動招生，西南作為中國電競文化重地之一，自然也將開啟正規化的職業培訓道路。

今年3月，全國首批電子競技培訓機構、西南首家本土電競培訓學院——翼之夢電子競技培訓學院就將落地蓉城，面向廣大電競愛好者進行招生培訓。

夢想展翅 西南首家電競專業教育機構——翼之夢來了

近年來，隨著電競以及電競周邊產業的快速成長，越來越多玩家將職業電競及電競服務作為人生夢想，但要在電競行業從業，除了要有過人的天賦，還需要有專業的訓練和指導，這讓電競培訓職業機構建設成為了一種必然。

落地蓉城：為夢想插上雙翼 西南專業教育機構翼之夢即將揚帆起航

今年3月，西南首家立足於電子競技培訓的專業教育機構——翼之夢（e-Dream）電子競技培訓學院就將宣布落地蓉城，面向全西南電競愛好者進行招生修學。學院毗鄰電子科技大學、成都理工大學，交通便捷、環境優良。作為全國首批電子競技培訓機構，翼之夢紮根西南，為廣大西南電競愛好者提供正規化的電子競技職業培訓服務，並成為成都市電子競技產業協會獨家授牌的專業電競培訓機構。

學院宗旨：堅持體育精神 打造一流電競文化

作為專業的電子競技學院，翼之夢堅持將傳統體育精神帶入新興體育項目，以賽事組織規範化、競賽規則嚴格化、俱樂部運作商業化、電競職業正規化為核心方向，集競技、文化、體育、益智於一身，致力打造專業電競人才，併為從業者們打通正規電競職場道路，為廣大電競愛好者插上「夢想之翼」。

教學團隊：金牌電競人組隊 實力「鍛造」精英團

目前，培訓學院已完成了2017春季精英導師招募與培訓，各大導師經層層選撥，最終進入到精英導師培訓營進行深度培訓。翼之夢導師團隊均由職業電競人組成，其主創團隊更是不乏賽事經驗豐富的職業選手、教練以及產業媒體人等專業人才，此外，後期加盟的導師也具有豐富電競行業從業經驗，除職業俱樂部從業者外，還有來自各大電競項目的遊戲主播、解說。明星導師方面，翼之夢特邀SKY、小色等電競圈知名人士作為學院明星教授進行專業授課，在3月11日，由學院主辦的職業裁判員培訓課將如期上線。

精品內容：實現全方位雙向教學 「量身定製」專屬教材

翼之夢在教學內容方面也進行了多方面的探索和嘗試，開設的課程包含《英雄聯盟》《王者榮耀》《守望先鋒》《星際爭霸2》《Dota2》《CS：GO》等時下最火的電子競技項目，針對每款遊戲編寫專業教材，為教學提供內容支撐，也更加方便學生理解和學習。學院自研「TH+AP」教學法，將理論和實操雙向結合，並開發學分制、會員制結合的獨家學員系統，嚴格考核學員各項能力數據指標，從個人操作、戰術策略等各方面提供專業輔導。2017年，翼之夢核心教學成員將聯合本土全日制高校進行電競專業招生，並參與專業教學。

就業保障：資格認證保駕護航 實現多渠道多崗位就業

針對絕大部分家長和學生最關心的就業問題，翼之夢給出了解決方案。學員在完成學院修業后，可獲得正規的資格認證，此外，翼之夢還與國內多家電子競技機構、職業俱樂部、電競館、電競公司達成了人才交流合作，學業優秀者將被推薦到相關電子競技俱樂部、直播平台、賽事組織機構、活動執行公司等相關機構進行實習就業。

招生簡章：高標準低門檻 用雙手成就你我夢想

招生對象：年滿18歲身心健康電競愛好者，以及追逐職業電競夢想年輕人。

教學理念：以專業之心打造電競人才，結合行業最新標準，對學員進行有針對性的教學培訓，幫助學員們在短時間內迅速提高操作水平，快速取得優異成績。深入研究電競及周邊產業發展，聚合優質產業資源，為高端玩家鋪平電競職業之路。

培訓特色：學院採用分級教學方案，根據學員入學測試結果及學員自身需求，量身制定學習方案和訓練計劃。培訓合格學員發放電競協會頒布運動員證書，適齡青年推薦合作相關院校就讀電競專業課程。參加青訓培訓合格者，推薦到職業俱樂部成為準職業選手。

諮詢QQ：270015536

學院地址：成都成華區跳蹬河北路199號榜樣公寓3樓

如果你有一顆熾熱的電競夢想，不妨帶上你的「詩」來到這遍充滿希望的田野，與各路志同道友共灑熱血青春，翼之夢將成就你的夢想之翼。