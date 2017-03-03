近日，一款支持VR直播的全景相機產品在淘寶眾籌平台上獲得成功，以達成率破千、認籌金額突破百萬的亮眼成績，正式揮軍消費級全景相機市場。據悉，這款得圖Twin 360？全視角VR全景相機已實現了3K畫質VR全景實時推流技術，用戶只需用一台手機和一台全景相機，就能輕鬆打造屬於自己的360？全景直播環境。

虛擬現實（VR）概念自2016年風生水起，帶動周邊軟體、硬體、服務和生態鏈蓬勃發展，而「全景相機」作為涉足虛擬現實領域最基礎的影像採集設備，不僅是各行業開展VR應用服務的必備工具，對一般消費者來說，無論是戶外旅拍或紀錄生活點滴，360度全景都是一種新穎、有趣的表達方式。

Twin作為得圖（detu.com）首款消費級別的全視角VR全景相機，設計理念是希望人人都能自由享受拍攝360度全景的樂趣。3K畫質、輕薄極簡的設計，讓消費者隨時隨地都能拍攝高品質的全景照片和視頻；支持手機APP遠程預覽操控、一鍵拍攝實時成像，通過APP可以即時分享全景作品到國內外各大社交網站和全景平台，人性化的設計，成功打開市場對全景相機的接受度。

在今日，「直播」也是個不亞於「VR」的熱門話題，直播平台、網路主播當紅，催生出以個人為媒介中心的傳播模式。近年來直播平台遍地開花，引入VR技術或將成為直播平台迭代的利器。據了解，得圖網路正與第三方直播平台攜手開發VR全景直播功能，且已進入測試階段，未來用戶就能自由選擇不同的角度來觀看網路直播。

隨著Twin眾籌成功，傳統VR全景直播的成本和技術門檻大幅降低，未來VR直播也將走向大眾化和移動化的趨勢，並與各方傳統行業如新聞媒體、房產家裝、旅遊活動等場景相結合，好玩有趣的同時，開展出更多實用與商用價值。

得圖Twin眾籌項目於今年1月9日啟動，千元級的誠意價位挑戰VR行業最高性價比，2月28日以1138%的眾籌達成率成功收官。得圖網路表示，在3月10日之前會完成所有的發貨工作，儘早讓用戶親身體驗VR全景影像創作的暢快和無界想像。可預見的是，未來將會有更多元豐富的全景作品走進你我的視野。