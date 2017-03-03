《仙靈外傳》匠心獨運，推出全新「夥伴」系統。讓你暢遊三界不寂寞，時時刻刻有人陪。當你在遊戲中孤身一人時，總有一群個性迥異、本領高強的夥伴跳出來陪你打發寂寞。

「俺老孫來也——！」

依稀記得2016年初，許多人都期盼能在春晚上，看到六小齡童老師以86版《西遊記（微博）》中的扮相，跳上 舞台，大聲喊出這聲久違的呼哨。

然而事與願違，我們終究沒能在彼時彼處，看到那人那景。

似乎那段回憶已然作古，再無波瀾。

但是，你真的不曾想過與大聖為伴，共闖西遊、降妖伏魔嗎？

2017年，3D手游大作《仙靈外傳》尋夢歸來！強大夥伴系統全新上線，仙獸靈寵伴你再闖西遊！在即將到來的首測前夕，讓我們先睹為快，尋覓那些遊戲中的老朋友，見見那些未曾謀面的新朋友！

萬里雲羅一雁飛，朱箔飄燈獨自歸。

古往今來，多少相聚終成離別，多少衷曲終成絕唱。

高山流水，真的難有知音永世相隨嗎？

《仙靈外傳》匠心獨運，推出全新「夥伴」系統。讓你暢遊三界不寂寞，時時刻刻有人陪。當你在遊戲中孤身一人時，總有一群個性迥異、本領高強的夥伴跳出來陪你打發寂寞。讓你隔著小小的手機屏幕，也彷彿感覺到他們近在眼前。

神武不凡的齊天大聖，仙風道骨的菩提老祖，風情萬種的盤絲大仙，這些經典的角色將再次叱吒風雲；鬼靈精怪的毒仙子，好色如命的怪劍客，純真呆萌的小蘿莉，這些全新的角色又會碰撞出什麼樣的火花？

行業尖端的原畫團隊，一絲不苟的高精度建模，使那些記憶中的身影一一重現，而他們的成名絕技和一言一行，也將高度還原。加上多樣的能力定位，和強大的屬性成長，助你重聚西行五人組，一路披荊斬棘，再造大唐盛世！

[相伴始終，珍獸異寵伴你行]

人生自古多寂寞，沒房沒車沒朋友。

有時候，和人相處多了，你可能更需要一隻寵物。

或許是條狗，或許是只神獸。

在《仙靈外傳》的世界中，每個新手玩家都可以從兩隻初始萌寵中選擇一隻，來開啟冒險之旅。可別以為這兩個小傢伙只是賣萌擔當，它們可是遊戲中「珍獸」級的稀有寵物，可以持續培養，相伴左右。

當然，除了極為保值的兩隻新手珍獸之外，《仙外》之中另有上百種姿態不同、本領各異的強大寵物，等你一一降伏。通過不同的培養方式和陣容搭配，讓它們大放異彩吧！

強大寵物：地府F5合影留念

幾十種強力夥伴，上百種各具特色的仙獸靈寵，將伴你在首輪測試中馳騁三界、縱橫六道！屆時，《仙靈外傳》將把最經典的玩法，最具匠心的內容，最有誠意的遊戲表現，奉獻給廣大手游愛好者。更多精彩首測內容，讓我們拭目以待！

這一次，大聖真的來了。

這一次，咱們不說再見。

《仙靈外傳》手游，還你西遊，不只西遊！

《仙靈外傳》官網：http://xlwz.demigame.com

《仙靈外傳》微信公眾號：xianlingwzh

from:騰訊遊戲