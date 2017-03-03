初心不改，熱愛不滅，備受玩家好評的體育競技策略手游《最佳陣容》，終於迎來自己一歲的生日啦！在這一年裡，感謝玩家們的支持與厚愛，讓我們留下了許多美好回憶，同時一起度過了激情狂歡的時光。在今後的日子里，《最佳陣容》也會再接再厲，為玩家們打造一款屬於球迷自己的足球手游。那麼，在周年慶中，《最佳陣容》會為玩家帶來哪些超值福利呢？現在就讓我們一起來先睹為快吧！

福利一：初心不改！祝福感恩贏周邊

各位親愛的玩家朋友們，感謝你們一年來對《最佳陣容》的支持與厚愛！在這相伴的一年裡，遊戲因你們而更加完善。那麼，在這一周年之際，你有什麼話想對我們說的呢？在2月27日我們已經開始第一波的有獎活動啦，轉發《最佳陣容》官方活動微博，並送上你對遊戲的祝福，就有機會獲得「最佳足球」等遊戲專屬定製周邊哦~

福利二：熱愛不滅！微信祝福搶道具

如果你沒有趕上微博活動，不要緊！在《最佳陣容》一周年的慶典中，遊戲官方微信同樣需要玩家們送上祝福！現在，玩家們在微信內容下回復對《最佳陣容》的祝福語，獲點讚數量最多的前三名獲得遊戲內特定道具福利，名額有限，快來搶哦 ~

活動時間：3月4日-3月6日

活動規則：

點讚最多的評論玩家獲得特點道具

活動獎品：

遊戲內道具：強攻*20，體力*120，名師指導*20

福利趴：熱愛不滅《最佳陣容》公測一周年狂歡 _52PK遊戲八卦

福利三：慶中超開賽 票選你的冠軍球隊！

《最佳陣容》一周年慶典，恰逢2017中超新賽季開賽之際，在這「雙喜臨門」的日子里，又怎能不來波福利活動慶祝一下？現在，在《最佳陣容》官方微信平台開啟了全新的投票活動，選出你心目中的奪冠熱門球隊，就可能獲得獎勵，同時據說在活動頁面下留言發表你的分析經驗，或許可以獲得更高的獲獎概率哦！

活動時間：3月4日-3月31日

活動規則：

點擊投票票選你認為奪冠的熱門球隊，同時可在留言中發表分析經驗。

福利四：一周年 《最佳陣容》在傾聽！

除了祝福，《最佳陣容》更願傾聽玩家們的心聲！在每一次的版本更新中，遊戲都會根據玩家們反饋的建議，讓遊戲的品質更加完美。現在，正值遊戲一周年之際，遊戲官方特開啟意見反饋活動，你只需要在微信內容留言對產品的期許以及希望見到的內容，獲點讚數量最多的前三名獲得遊戲內道具！

活動時間：3月6日-3月13日

活動規則：

點讚最多的評論玩家獲得特典道具

活動獎品：

遊戲內道具：鑽石*500，強攻*40，體力*240，名師指導*20

福利五：你看球，我買單！

各位喜愛足球的玩家朋友們，你們多久沒有親臨足球場旁，體驗最激動人心的足球比賽呢？現在，《最佳陣容》一周年的慶典活動中，將為玩家們提供免費的足球門票拉！在遊戲的官方微信留言中，回復你支持球隊的標語，獲得點讚數量最多的玩家，即可獲得最喜歡的中超球隊比賽的門票兩張！

活動時間：3月3日-3月17日

活動規則：

評論回覆信息，獲讚最多獲門票

活動獎品：

任意一場中超門票*2

當然，本次遊戲放出的五大福利活動還並不是全部！在《最佳陣容》的周年慶活動期間，還將有更多更豐厚的遊戲內、外福利活動等待著玩家們參與！豐厚的福利在向你招手，還等什麼，是時候進入到體育競技策略手游《最佳陣容》的掌上綠茵場里，放飛自己的足球夢想了！

詳細活動見《最佳陣容》公測周年專題：http://zjzr.xianyugame.com/