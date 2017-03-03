經過2月中旬的張藝興觸手王者榮耀直播首秀，有個主播在現場的十位主播中，人氣明顯大幅度上升——西瓜帝君mds丶劍仙，一出場便被粉絲們評為「觸手主播顏值擔當」。沒想到一向以「十步殺一人，千里不留行」聞名的國服第一李白，會是如此一枚小鮮肉，嗯？我能不能說這個畫風轉變太快有點猝不及防？

隨著手游市場走向成熟化，極具觀賞性的《王者榮耀》、《球球大作戰》等移動電競產品成為直播產業下一個熱門板塊，觸手直播搶先布局手游直播。相對以往直播，過剩的錐子臉、小鮮肉使受眾審美疲勞，手游直播更看重主播的遊戲技巧。mds丶劍仙不靠顏值靠技術，成為《王者榮耀》高手如雲的主播中以技術取勝的一枚實力派。

據此前艾瑞數據顯示，用戶選擇觸手直播的十大原因中，「平台主播遊戲技術好」以25.1%的比例位於第二。在上周直播管擦發佈的八大平台《王者榮耀》觀看人數調研中，觸手直播以1.74億的高人氣，遠超虎牙、鬥魚等傳統直播平台成為最大黑馬，也證明了觸手直播平台對主播技術的重視和優質遊戲內容的輸出打造，是符合當前手游直播發展趨勢的。

觸手直播CEO曹建根表示，未來將圍繞主播，輸出更多優質內容以滿足玩家各方面需求，極具契約精神的主播本身是可以成為一個IP的，並且值得平台去挖掘和打造。技術流時代的到來，將為直播平台的競爭和發展帶來全新的氛圍，觸手將在移動直播時代持續發力，為平台發展後續和主播前景，開拓更多可能。

from：揚子晚報網