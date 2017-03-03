HBL決賽即將於3月4日在台北小巨蛋開打，男子組衛冕軍南山高中將在四強賽中率先碰頭能仁家商，兩軍本賽季第四度交手，勢必會有更精彩的火花產生。

走出12強複賽狀態不甚理想的困境，南山在八強賽中展現出強大衛冕氣勢，以全勝之姿進軍小巨蛋，兵多將廣是南山最為強大之處，陣中多數球員也擁有上屆奪冠經驗，教練許時清也認為「成熟」是他們最大的武器。

隊長李家慷的表現有如倒吃甘蔗，八強賽平均可攻下16分是球隊得分王，日前在賽前記者會時李家慷揚言要好好享受比賽，釋放壓力的他搭配同為亞青國手的後場指揮官陳又瑋，前鋒張鎮衙、黃建智，加上吳念哲、吳冠誼和吳凱翔各司其職，南山的實力相當雄厚。

當然也別忘了擁有HBL最高大身材的中鋒吳沛嘉，八強賽平均每場比賽可送出2.4記阻攻是大會阻攻王，有他坐鎮的南山禁區相當難以攻陷，過去專注力不足的缺點也在八強賽後段漸漸修正，找回良好狀態的吳沛嘉絕對會是南山二連霸的最佳保險。

八強賽中意外爆冷輸給東山高中，讓能仁在最後關頭才驚險搭上四強列車，小前鋒謝亞軒是能仁第一得分好手，12強複賽對陣南山時曾強取豪奪36分，不過八強賽再次出戰南山便遭嚴加看管，僅有13分進帳，球隊也因此落敗，能仁若想過南山這關，謝亞軒的表現將會是頭號指標。

面對兵多將廣的衛冕軍，能仁若僅靠謝亞軒當然很難取勝，得分後衛蘇志誠能否找回過往殺手本色也相當關鍵，谷毛唯嘉和高承恩面對南山軍全場區域壓迫防守必須更加沉著，穩定控制球隊節奏。

身高並非特別出色的陳范柏彥是能仁禁區支柱，八強賽對陣南山曾攻下驚人的21分22籃板，活動力、對抗性都相當出色的他將力扛南山高人一等的禁區，另外前鋒張隆政被教練楊政倫指出為相當關鍵的球員，他的內線策應以及外線攻勢對於能仁來說相當重要。

南山在本屆HBL中唯二吞下的敗仗便是出自能仁之手，八強賽的勝利或許可表示衛冕軍已找到應對之道，但相對而言能仁也對南山十分熟悉，勢必亟欲在決賽中證明先前的勝利絕非僥倖，兩軍對陣精彩可期，3月4日下午4點小巨蛋火熱開打。