WBC／重新充電 中華隊4日練球取消NOWnews今日新聞 (2017-03-03 19:15)
經典賽中華隊今天在韓國高尺巨蛋官辦熱身賽出戰警察廳隊，中華隊也簡單進行賽前傳接球訓練，不過沒有打擊，是在室內練打，之後就上場比賽，中華隊原訂明天上午練球也取消。
中華隊從澳州移訓、台灣熱身賽、日本神戶熱身賽這樣一路打來8場6勝2負，但都沒有正式休假。
此外，林志祥也認為先發球員如台灣隊長林智勝看起來壓力很大，因為這是一定會發生的事，而經過舟車勞頓，中華隊也的確需要喘息空間。
中華隊5日將跟警察廳隊再度交手，也是官辦熱身賽最後一場，希望能夠在7日正式賽對以色列隊前調整妥當。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
new ipad 64G．NEW BALANCE 580．HTC New One．New Balance 980．new ipad 32g．NEW ONE M8．New Nexus 7 II．HTC New One TPU．New Life 枕頭．new buffalo．NEW Balance 女鞋．new Nexus 7 32GB．new balance 574．NEW ONE 16G．NEW G SACCA．new one Note 2．NEW RICAR．m7 new one．apbs HTC NEW ONE．Balance 長袖．NEW Balance 外套．porter new heat．NEW Balance 咖啡．New Balance ML999．NEW BALANCE 復古．NEW Balance 奶油．All New DirtDevil Kone．THE NEW INFINITY．New nexus7 NEXUS7．asus new nexus7
- J’code真愛密碼-心語相連 純金+925純銀墜
- HYUNDAI F88 數碼錄音筆 MP3 4GB-加送襪套
- Acer P3251 全新攜帶式超高亮度DLP數位投影機 - 加送博士佳
- 【COUCH】幸福花戀貴妃躺椅(左右型可選)紫玫瑰款
- 【東方翡翠寶石】如意帶招財貔貅/招財如意/黃虎眼石玉珮花
- 美國Caselogic SLRC-203 多功能專業單眼相機收納包
- 【BOTTEGA VENETA】純手工小羊皮編織雙折中夾(3色)
- 【DN】唯美率性 柔軟羊皮金屬飾釦楔型長靴(咖)
- 【Faloren 法蘿蘭】M-115 NANA 漫畫款雙人鍛鐵床架6*6.2
- MNJ-悠閒生活L型獨立筒沙發186cm(黑)加送抱枕*2
HBL【NOWnews今日新聞】
最強大腦挑戰賽余奕沛作弊 水哥要求重賽被拒【北京新浪網】
國乒打造全新直通賽事 「地表最強12人」創意十足【北京新浪網】
最強大腦or最強記憶 水哥退賽因「不屑於爭」【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月04日開獎號碼匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》