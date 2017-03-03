經典賽中華隊今天在韓國高尺巨蛋官辦熱身賽出戰警察廳隊，中華隊也簡單進行賽前傳接球訓練，不過沒有打擊，是在室內練打，之後就上場比賽，中華隊原訂明天上午練球也取消。

中華隊從澳州移訓、台灣熱身賽、日本神戶熱身賽這樣一路打來8場6勝2負，但都沒有正式休假。

此外，林志祥也認為先發球員如台灣隊長林智勝看起來壓力很大，因為這是一定會發生的事，而經過舟車勞頓，中華隊也的確需要喘息空間。

中華隊5日將跟警察廳隊再度交手，也是官辦熱身賽最後一場，希望能夠在7日正式賽對以色列隊前調整妥當。