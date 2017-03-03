軍團烽煙燃起，神器划空而來， 2.4新版本《眾神時代》即將降臨奇迹大陸。當凡人的武技遭遇到眾神的魔力，當凡鐵的冷鋒與神器的風暴交錯，你是否也會想要不顧一切的去探索來自神域的奧義！如今，勇士們是時候褪去一身疲憊與迷茫，去接受與擁抱新版本神器系統中眾神的力量了！

《眾神時代》是一款獲得韓國網禪十年經典網游正版授權的3D動作類RPG多人在線遊戲。眾神不同的屬性與豐富的技能搭配，可以讓用戶在 PT電子遊戲老虎機平台X8.com禧發娛樂E世博客戶端下載這款遊戲中發揮出不同風格的戰鬥流派，重視防禦生存的坦克流、追求瞬間「秒殺」快感的爆發流、擅長群控群傷的控制流、以及隊伍中不可或缺的奶媽流。。。每種流派都擁有鮮明的特色，也充分滿足了玩家們的個性追求。

《眾神時代》2.4新版本遊戲的推出，將是神器在奇迹大陸的第一次面世，也是神器在所有奇迹勇士們面前的第一次亮相。PT電子遊戲老虎機平台X8.com禧發娛樂E世博客戶端下載《眾神時代》2.4遊戲採用Unity3D引擎打造，完美重現了端游的精美3D畫面，更集成了裝備養成、人物養成、Boss挑戰、在線交易、戰盟PK等海量內容。讓玩家身臨其境，彷彿回到那個「奇迹的年代」！

通過鮮活的角色、代入感十足的戰鬥、立體朋友圈，以及精細的畫面，為玩家完整再現了一個充滿奇幻色彩的神話世界，讓玩家在角色扮演中享受最為頂級的遊戲體驗。逼真的動作演繹和豐富的動作設計，為玩家們打造出最極致戰鬥體驗，而高保真的環繞音效系統，則將這份代入感烘托到極致。